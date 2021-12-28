Подразделения войск противовоздушной обороны Сирии не вступали в бой с израильскими истребителями F-16, которые нанесли ракетный удар по порту в Латакии, так как в это время на расположенный неподалеку аэродром «Хмеймим» садился самолет ВКС России.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежный" (Первый независимый) и UkrLive, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.