Силы противовоздушной обороны Сирии не вступали в бой с израильскими истребителями F-16, которые нанесли ракетный удар по порту в Латакии, так как в это время на аэродром "Хмеймим" в окрестностях этого города садился самолет ВКС России, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.