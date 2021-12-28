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Число россиян с кредитами выросло до 43 млн человек

С 1 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года число россиян с кредитами выросло на 2,4% до 43 млн человек.
Газета.Ru
Численность заемщиков, у которых есть кредит и в банках, и в МФО, выросла примерно на 400 тыс. человек, до 3,7 млн.
РБК
Под закредитованностью ЦБ понимает соотношение средней величины задолженности на одного заемщика в конкретном регионе к среднемесячному доходу в этом субъекте за предыдущие четыре квартала.
РБК
По данным Банка России, в стране растет задолженность россиян по ипотеке.
Газета.Ru

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Центробанк назвал регионы с самым закредитованным населением
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Названо число россиян с кредитами
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Центробанк: число закредитованных россиян выросло до 43 млн
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Число закредитованных россиян выросло до 43 миллионов
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Число россиян с кредитами выросло до 43 млн человек
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