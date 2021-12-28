В прошлом мумию Аменхотепа I исследовали с помощью простых рентгеновских лучей, но детальная компьютерная томография выявила несколько новых фактов: структура его костей показывает, что на момент смерти ему было 35 лет и 168,5 сантиметров роста.
Силы противовоздушной обороны Сирии не вступали в бой с израильскими истребителями F-16, которые нанесли ракетный удар по порту в Латакии, так как в это время на аэродром "Хмеймим" в окрестностях этого города садился самолет ВКС России, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.