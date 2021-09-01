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Число россиян с зарплатой 100 тысяч рублей выросло в 1,5 раза

Зарплату от 100 тысяч рублей получают 2,84 миллиона россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, или около 10,3% всех работников.
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В прошлом году средняя заработная плата в ЯНАО составляла 97 тыс. рублей.
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В первую десятку антирейтинга вошли Калмыкия (1,3%), Дагестан (1,4%), Ингушетия (1,4%), Мордовия (1,4%), Чечня (1,5%), Орловская область (1,5%), Кабардино-Балкария (1,6%), Карачаево-Черкесия (1,6%), Ивановская область (1,7%) и Марий Эл (1,8%).
Долг.рф
Меньше всего высокооплачиваемых работников в сельском хозяйстве, в сфере водоснабжения и обращения с отходами, в гостиничном и ресторанном бизнесе, в образовании, и наконец, в области культуры, спорта и развлечений.
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