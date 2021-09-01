В первую десятку антирейтинга вошли Калмыкия (1,3%), Дагестан (1,4%), Ингушетия (1,4%), Мордовия (1,4%), Чечня (1,5%), Орловская область (1,5%), Кабардино-Балкария (1,6%), Карачаево-Черкесия (1,6%), Ивановская область (1,7%) и Марий Эл (1,8%).
Меньше всего высокооплачиваемых работников в сельском хозяйстве, в сфере водоснабжения и обращения с отходами, в гостиничном и ресторанном бизнесе, в образовании, и наконец, в области культуры, спорта и развлечений.
«Американская история преступлений» (7 сентября) Долгожданный третий сезон проекта Райана Мерфи под названием «Импичмент» расскажет зрителям об одном из самых громких политических скандалов в истории Америки, разразившемся из-за связи Билла Клинтона, 42-го президента США, с Моникой Левински, 22-летней сотрудницей Белого дома.
Президент России Владимир Путин в ходе общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, назвал войну, которую вёл Пётр I со Швецией, Семилетней войной.
Сертифицированный патологоанатом доктор Райан Коул во время своего выступления на саммите белых халатов затронул тему вакцинации, назвав прививочную кампанию против COVID-19 «насилием иглой», сообщает региональный портал lentachel.ru.
Модельный ряд Ford F-150 теперь больше, чем когда-либо, и включает не только обычные версии грузовика разной длины и компоновки кабины, но также высокопроизводительное исполнение Raptor, а также полностью электрическую версию.