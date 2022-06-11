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Число россиян за чертой бедности приблизилось к 21 млн

За чертой бедности в России живут 20,9 млн человек, или 14,3% населения страны, следует из предварительных данных Росстата по итогам первого квартала 2022 года.
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Как отмечают в Росстате, главной причиной роста показателя стало ускорение инфляции в I квартале 2022 года до 11,54% в годовом выражении, что превысило рост среднедушевых номинальных денежных доходов.
REGNUM
В первом квартале текущего года значение границы бедности составило 12 916 (рост на 14% к четвертому кварталу 2020 года).
ПРАЙМ
Реальные денежные доходы сократились по сравнению с I кварталом 2021 года на 1%, а реальные располагаемые денежные доходы — на 1,2%, — говорится
 в сообщении.
News.ru

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