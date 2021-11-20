РИА НовостиЧисло самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на миллион человекКоличество самозанятых в России с начала года увеличилось больше чем на миллион человек.Российская газетаКалин во время рабочего визита в Амурскую область совместно с Генпрокурором России Игорем Красновым провел личный прием предпринимателей и обсудил меры поддержки бизнеса с губернатором региона Василием Орловым.РИА НовостиПрезидент "Опоры России" находится в Амурской области с рабочим визитом.ИнтерфаксАлександр Калинин считает, что представителям малого и среднего бизнеса необходима поддержка к текущей эпидемиологической ситуации.Центральная Служба НовостейЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаФАНГазета.RuЦентральная Служба НовостейRB.RUОбщественная служба новостейЭкономика сегодняПодробнее о событии«Опора России»: За год число самозанятых выросло на миллионРоссийская газета00:41Число самозанятых в России за год увеличилось на 1 миллионЯмал-Медиа00:38Число самозанятых россиян за год увеличилось на 1 млн человекОбщественная служба новостей23:09Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на миллион человекРИА Новости00:21В РФ число самозанятых увеличилось за год на 1 млн человекГлобалМСК.ру00:07В России число самозанятых с начала 2021 года увеличилось на 1 миллион человекГазета.Ru00:22Количество самозанятых в России за год увеличилось на 1 млн человекИнтерфакс22:35Показать ещёОценить55Поделиться