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Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на миллион человек

Количество самозанятых в России с начала года увеличилось больше чем на миллион человек.
Российская газета
Калин во время рабочего визита в Амурскую область совместно с Генпрокурором России Игорем Красновым провел личный прием предпринимателей и обсудил меры поддержки бизнеса с губернатором региона Василием Орловым.
РИА Новости
Президент "Опоры России" находится в Амурской области с рабочим визитом.
Интерфакс
Александр Калинин считает, что представителям малого и среднего бизнеса необходима поддержка к текущей эпидемиологической ситуации.
Центральная Служба Новостей

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«Опора России»: За год число самозанятых выросло на миллион
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Число самозанятых россиян за год увеличилось на 1 млн человек
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Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на миллион человек
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Количество самозанятых в России за год увеличилось на 1 млн человек
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