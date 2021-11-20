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Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на 1 миллион человек, при этом ограничения из-за COVID-19 привели к снижению количества экономических субъектов, сообщил журналистам в субботу президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

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