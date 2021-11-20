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Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на миллион человек

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Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на 1 миллион человек, при этом ограничения из-за COVID-19 привели к снижению количества экономических субъектов, сообщил журналистам в субботу президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.В источнике

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«Опора России»: За год число самозанятых выросло на миллион
Российская газетавчера в 00:41
Число самозанятых в России за год увеличилось на 1 миллион
Ямал-Медиавчера в 00:38
В России число самозанятых с начала 2021 года увеличилось на 1 миллион человек
Газета.Ruвчера в 00:22
Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на миллион человек
РИА Новостивчера в 00:21
Число самозанятых россиян возросло на 1 миллион
Московский Комсомолецвчера в 23:14
Число самозанятых россиян за год увеличилось на 1 млн человек
Общественная служба новостейвчера в 23:09
Количество самозанятых в России за год увеличилось на 1 млн человек
Интерфаксвчера в 22:35

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