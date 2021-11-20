Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на 1 миллион человек, при этом ограничения из-за COVID-19 привели к снижению количества экономических субъектов, сообщил журналистам в субботу президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.В источнике
В России нарастает угроза «необратимой дестабилизации» политической ситуации, предупредил бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков в своей статье для сайта «Актуальные комментарии».
Российские бизнесмены, основатель UC Rusal Олег Дерипаска и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский поспорили о том, какое значение для страны может иметь возможный уход Владимира Путина с поста президента России в будущем.
Инвестиционная фирма, связанная с сыном президента США Джо Байдена Хантером, помогла китайской компании приобрести у американской компании долю в одном из крупнейших кобальтовых рудников Tenke Fungurume, расположенном в Демократической республике (ДР) Конго.