Калин во время рабочего визита в Амурскую область совместно с Генпрокурором России Игорем Красновым провел личный прием предпринимателей и обсудил меры поддержки бизнеса с губернатором региона Василием Орловым.
Глава комитета во внешней политике Сената США Роберт (Боб) Менендес предложил уже сейчас внести в оборонный бюджет пункт, предусматривающий введение санкций против России в случае вторжения на Украину.
Президент России Владимир Путин одобрил изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющие перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.