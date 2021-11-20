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Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на миллион человек

Количество самозанятых в России с начала года увеличилось больше чем на миллион человек.
Российская газета
Калин во время рабочего визита в Амурскую область совместно с Генпрокурором России Игорем Красновым провел личный прием предпринимателей и обсудил меры поддержки бизнеса с губернатором региона Василием Орловым.
РИА Новости
Планируется, что платформы с согласия самозанятых будут удерживать часть доходов от каждого заказа для пенсионных взносов.
Газета.Ru
Президент "Опоры России" находится в Амурской области с рабочим визитом.
Интерфакс

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