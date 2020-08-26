Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в июле уменьшилось на 9%
Более 5,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) зарегистрировано на рынке жилой недвижимости Москвы в июле текущего года, падение по сравнению с июлем 2019 года составило 9%. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.В источнике
Подробнее о событии
Более 47 тысяч ипотечных сделок зарегистрировали за семь месяцев в Москве
Вечерняя Москвавчера в 09:30
«Долевые» сделки с нижегородскими новостройками выросли в июле на 58,7%
DomostroyNN.ru24 августа в 04:59