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ТАСС
ТАСС

Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в июле уменьшилось на 9%

Более 5,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) зарегистрировано на рынке жилой недвижимости Москвы в июле текущего года, падение по сравнению с июлем 2019 года составило 9%. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.В источнике
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Информационный центр Правительства Москвы

В Москве растет число договоров на первичном рынке жилья

Информационный центр Правительства Москвы06:22
ТАСС

Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в июле уменьшилось на 9%

ТАСС03:04
Агентство Москва

Почти 50 тыс. договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано в Москве с начала года

Агентство Москва02:42
РБК

Число сделок с московскими новостройками в июле выросло на 4%

РБК02:52
РИА Новости

Продажи новостроек в Москве упали на треть

РИА Новости02:34
Интерфакс

Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы в июле выросло на 30%

Интерфаксвчера в 03:26
БН.ру

Спрос на квартиры в новостройках в этом году не достигнет прошлогоднего уровня

БН.ру24 августа в 05:45

Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального
ИА Красная Веснавчера в 06:17
5,1K

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
1,1K

Росздравнадзор запретил продавать серию лекарств «Уралбиофарма»

Ведомство признало таблетки недоброкачественными Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) отозвала из обращения таблетки "Мукалтин" серии № 91119, произведенные на екатеринбургском предприятии ОАО "Уралбиофарм", следует из размещенного на сайте ведомства информационного письма.
Коммерсантъ Екатеринбург03:55
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В Челябинске семья поела грибов и с галлюцинациями попала в больницу

Семью из трех человек в Челябинске госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи – мужчина – находится в токсической коме, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе горздрава.
РИА Новости06:57
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В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новости03:24
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов.
Известия05:58
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