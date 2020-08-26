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ТАСС
ТАСС

Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в июле уменьшилось на 9%

Более 5,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) зарегистрировано на рынке жилой недвижимости Москвы в июле текущего года, падение по сравнению с июлем 2019 года составило 9%. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.В источнике
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Информационный центр Правительства Москвы

В Москве растет число договоров на первичном рынке жилья

Информационный центр Правительства Москвы06:22
ТАСС

Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в июле уменьшилось на 9%

ТАСС03:04
БН.ру

Спрос на квартиры в новостройках в этом году не достигнет прошлогоднего уровня

БН.ру24 августа в 05:45
Агентство Москва

Почти 50 тыс. договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано в Москве с начала года

Агентство Москва02:42
РИА Новости

Продажи новостроек в Москве упали на треть

РИА Новости02:34
Интерфакс

Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы в июле выросло на 30%

Интерфаксвчера в 03:26
РБК

Число сделок с московскими новостройками в июле выросло на 4%

РБК02:52

В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
В России изменили правила надбавки за классное руководство
РИА Новости03:24
8

Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая накануне в выступлении перед Европарламентом назвала происходящее мирной революцией.
РБК06:35
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Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

Москва, 26 августа 2020, 11:59 — REGNUM Онлайн-ритейлер AliExpress Россия предоставит самозанятым гражданам возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса с использованием льготного налогового режима.
REGNUM04:59
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В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

«Обратив внимание собеседника на недопустимость голословных обвинений, подчеркнули, что российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего», — указали в МИД.
CT news07:29
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Добровинский высказал версию приезда актеров на место ДТП с Ефремовым

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский объяснил свою версию скорого прибытия актеров Сергея Гармаша, Ивана Стебунова и Дарьи Белоусовой на место столкновения внедорожника артиста Михаила Ефремова и машины доставки в Москве.
Экономика сегодня03:24
17

Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

РФ в рамках соглашения поставит в Казахстан более 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в дальнейшем может увеличить объем поставок до 5 млн доз, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
ТАСС06:26
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Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым, в ходе которой поручил главе ведомства взять под контроль деятельность коллекторских организаций.
Страна Советов on-lineвчера в 08:48
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Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики

В настоящее время перемычка как раз встречается с одним из рукавов Млечного пути, поэтому при наблюдениях галактического центра мы видим более крупную и медленную перемычку, в то время как наблюдения движения звезд, расположенных в окрестностях Солнца, выявляют истинные размер и скорость движения перемычки, пояснили авторы свою концепцию.
AstroNews.ru06:57