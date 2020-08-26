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ТАСС
ТАСС

Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в июле уменьшилось на 9%

Более 5,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) зарегистрировано на рынке жилой недвижимости Москвы в июле текущего года, падение по сравнению с июлем 2019 года составило 9%. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.В источнике
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Информационный центр Правительства Москвы

В Москве растет число договоров на первичном рынке жилья

Информационный центр Правительства Москвы06:22
Агентство Москва

Почти 50 тыс. договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано в Москве с начала года

Агентство Москва02:42
Вечерняя Москва

Более 47 тысяч ипотечных сделок зарегистрировали за семь месяцев в Москве

Вечерняя Москвавчера в 09:30
РБК

Число сделок с московскими новостройками в июле выросло на 4%

РБК02:52
РИА Новости

Продажи новостроек в Москве упали на треть

РИА Новости02:34
ТАСС

Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в июле уменьшилось на 9%

ТАСС03:04
Интерфакс

Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы в июле выросло на 30%

Интерфаксвчера в 03:26

Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInform08:25
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Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфакс05:19
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Фармацевт рассказала об обнаруженных в крови Навального препаратах

Омские врачи не обнаружили в крови Навального каких бы то ни было отравляющих веществ, после чего жена Навального настояла на перевозе его в немецкую клинику Charite, где немецкие врачи обнаружили в анализах Навального ингибиторы холинэстеразы.
ИА Красная Веснавчера в 05:25

Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ru08:32
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