В июле 2020 года было заключено на 42% больше сделок по аренде элитного жилья, чем в предыдущем месяце. Об этом в ежемесячном отчете сообщают аналитики международной консалтинговой компании Savills. После снятия карантина в Москве спрос на аренду высокобюджетной недвижимости стал увеличиваться.

Число сделок по аренде элитного жилья в Москве выросло на 40%

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