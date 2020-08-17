Экономика

РБКРБКЧисло сделок по аренде элитного жилья в Москве выросло на 40%

В июле 2020 года было заключено на 42% больше сделок по аренде элитного жилья, чем в предыдущем месяце. Об этом в ежемесячном отчете сообщают аналитики международной консалтинговой компании Savills. После снятия карантина в Москве спрос на аренду высокобюджетной недвижимости стал увеличиваться.
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