Экономика
ИнтерфаксЧисло сделок с новостройками в Москве снизилось на 8%
"В жилом фонде в январе зафиксировано 4 950 договоров долевого участия – на 8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5 394 ДДУ)", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что всего на рынке жилой и нежилой недвижимости в январе было оформлено 6,6 тыс.
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Количество договоров участия в долевом строительстве в Ростовской области увеличилось в 2,5 раза
DomostroyDonвчера в 03:40
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