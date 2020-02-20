Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЧисло сделок с новостройками в Москве снизилось на 8%

"В жилом фонде в январе зафиксировано 4 950 договоров долевого участия – на 8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5 394 ДДУ)", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что всего на рынке жилой и нежилой недвижимости в январе было оформлено 6,6 тыс.
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Новостройки — безопаснее и дороже?

Известия05:12

Количество договоров участия в долевом строительстве в Ростовской области увеличилось в 2,5 раза

DomostroyDonвчера в 03:40

Продажи новостроек в России в 2019 году упали на 2%

РИА Новости03:06

В России количество сделок с новостройками снизилось почти на 2%

Интерфакс02:52

Количество зарегистрированных ДДУ в Москве за месяц снизилось на 29%

РБК01:50

Почти 400 ДДУ с использованием эскроу‑счетов оформили в Подмосковье в январе

РИАМОвчера в 13:10

Число зарегистрированных договоров долевого участия в России в 2019 году снизилось на 2%

ТАСС03:46
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
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С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
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Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно.
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Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 16:08
Армия и оружие

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Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM 05:34
Общество

Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию

Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Коммерсантъ 16:57
Общество

Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов

Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
РБК 07:36
Космос

В России создадут ракету для бюджетных запусков

Известия 18 февраля в 17:11
Кино

В Москве прошла премьера фильма «Калашников»

Премьерный показ фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, прошел в киноцентре "Октябрь" во вторник.
ТАСС 18 февраля в 14:38
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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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Общество

Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры

Сергей Обрывалин стал первым заместителем министра культуры РФ Ольги Любимовой, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
РИА Новости 15:03
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
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Принц Гарри и Меган Маркл сложат королевские полномочия 1 апреля

В начале января 2020 года Гарри и Меган Маркл объявили, что хотят сложить с себя обязанности членов королевской семьи и стать финансово независимыми.
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Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

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Станет ли палладий новым золотом

Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
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Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
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Происшествия

Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
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Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Известия вчера в 10:59
Экономика

Иностранцы нарастили инвестиции в российские активы

По оценкам исследователей, иностранцы в 2019 году нарастили вложения в российские активы на 49,5%. При анализе эксперты учитывали все сделки с любым участием России, которые были завершены или же объявлены в прошлом году.
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Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

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Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
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Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
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Стали известны цены на новые настольные процессоры Intel

Настольные процессоры Intel Comet Lake-S пока не вышли, но мы знаем о них всё больше.
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России спрогнозировали эпидемию коронавируса

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У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
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