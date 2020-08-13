Экономика
РБКЧисло сделок с новостройками в России снизилось на треть за год
Регионы с наибольшей долей сделок с эскроу-счетами в первом полугодии 2020 года Таблица: ЦИАН Росстат ранее вычислил регионы России с самыми дешевыми квартирами в новостройках. Наиболее низкие цены на новое жилье зафиксированы в Дагестане и Калмыкии, сообщили в статистическом ведомстве.
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По числу жилищных сделок Саратовская область - предпоследняя в ПФО
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:47
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Политика
Глава БПЦ попросил Лукашенко остановить насилие
Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел призвал президента страны Александра Лукашенко остановить насилие.
News.ru 06:56
Политика
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
В качестве наказания предложено ввести санкции против РФ, сообщает Польское радио.
Городовой вчера в 09:43
Общество
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБК вчера в 07:17
Происшествия
Готовившего массовое убийство тюменца признали психически больным
Юношу из Тюменской области, который планировал массовое убийство в учебном заведении, комиссия признала невменяемым.
Российская газета 08:17
Политика
Тихановская попросила помощи мирового сообщества
Вести.Ru 09:03
Гаджеты
Флагманский Vivo iQOO 5 обещает впечатляющие ночные фото
По имеющимся данным, флагманский смартфон Vivo iQOO 5 будет представлен широкой публике 17 августа.
3DNews вчера в 14:51
Футбол
«Главный судья» РПЛ Кашшаи не уйдет в отставку
Судейство сотрясают скандалы со старта сезона РПЛ.
BetOn 08:59
Культура
Стали известны имена наставников третьего сезона проекта «Голос 60+»
Все трое наставников, не колеблясь, согласились принять участие в проекте. Известно, что съемки начнутся уже в ближайшее время.
ToDay News Ufa 12 августа в 17:36
Общество
Хабиб Нурмагомедов высказался о массовых беспорядках в Белоруссии
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию с массовыми беспорядками, происходящими в Белоруссии.
CT news 07:58
Музыка
Группа Little Big выпустила новый клип про любовь к еде
Санкт-Петербург, 14 августа 2020, 14:57 — REGNUM Российский музыкальный коллектив Little Big выпустил клип на свою новую композицию Tacos.
REGNUM 07:57
Происшествия
В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок
Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС вчера в 13:18
Экономика
Продажи предметов роскоши в России могут сократиться до 45%
Падение продаж предметов роскоши в 2020 году по самому оптимистичному сценарию составит 35-45%, говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG.
Российская газета вчера в 17:01
Происшествия
Пожар на стройплощадке «Кузбасс-Арена» в Кемерове потушен
Как напоминает ГТРК "Кузбасс" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", снимки с места возгорания, опубликованные изданием "Сібдепо", появились в социальных сетях.
Вести.Ru 08:56
Шоу-бизнес
Елена Яковлева помолодела на 15 лет благодаря новой стрижке
Подписчики Елены оценили ее новый образ и написали ей множество приятных комментариев и комплиментов.
RuNews24.ru 02:25
Политика
Белорусская оппозиция отказалась признавать итоговые данные ЦИК
Как сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, кандидат и ее сторонники отказываются признавать эти результаты.
НТВ 08:21
Путешествия
Отели Турции снизили цены для российских туристов
Тарас Демура, глава TUI России, сообщил о том, что турецкие отели, находящиеся в курортных городах, решили снизить цены на свои номера для путешественников из РФ на 20% и более.
Discover24 06:21
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала ее развода с Алибасовым
Напомним, вдова знаменитого писателя Василия Шукшина приобрела квартиру до брака с продюсером группы «На-на» и в сентябре прошлого года якобы подарила ее новому супругу Бари Алибасову.
Московский Комсомолец вчера в 06:19
Политика
Терпение Путина кончилось? Хазин предсказал отставки в ЦБ и Минфине
Экономист предположил, что в первую очередь кадровые решения коснутся так называемого либерального блока, в частности Минфина и Центробанка.
Царьград вчера в 08:08
Футбол
Матч шестого тура РПЛ «Рубин» — «Тамбов» перенесён
Казань, 14 августа 2020, 16:23 — REGNUM Матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Тамбовом» перенесён.
REGNUM 09:23
Космос
США и Украина запустят совместную космическую ракету
Готовится первый запуск космической ракеты Alpha украинско-американской компании Firefly Aerospace.
Росбалт 12 августа в 14:21
Происшествия
Боткинская больница уведомила суд о состоянии Ефремова
«В суд поступил ответ из Боткинской больницы, где сказано, что Ефремов не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья», — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Лелу Кокая.
Известия 08:02
Авто
В Тольятти обнаружили редкие «Нивы»
Редкие экземпляры были найдены в тольяттинских дворах. Трёхдверную "Сахару" создали двое работников волжского автозавода в 1991 году.
Российская газета 09:17
Футбол
Роналду предложил поклонникам выбрать между ним и солнечным закатом
Пока Роналду отдыхает, «Ювентус», по сообщениям итальянских инсайдеров и СМИ, рассматривает возможность его продажи.
BetOn 06:27
Политика
Президент Литвы не признал легитимность Лукашенко
Президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что Александра Лукашенко нельзя назвать легитимным главой Белоруссии.
Anews 03:21
Авто
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Новые правила запрещают без специального разрешения устанавливать на авто нештатный фаркоп или дополнительный багажник, а также менять фары.
Evo-rus.com 05:44
Экономика
ЦБ представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже
ЦБ впервые представил варианты тестов для розничных неквалифицированных инвесторов, которые те должны будут успешно пройти, чтобы получить доступ к сложным инструментам на фондовом рынке.
РБК 06:16
Общество
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты.
РИА Новости 03:31
Экономика
Обвал турецкой лиры создает риски для рубля
Падение турецкой валюты до исторического минимума - 7,36 по отношению к доллару - несет опасность для курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль, полагают эксперты.
Кавказ Пост 00:47