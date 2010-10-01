Новости о коронавирусе: по оперативным данным на 25 мая, в России число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло до 353 427 (+8946 за сутки). Всего выздоровело 118 798 человек (+5499 за сутки), всего умерло 3633 (+92 за сутки). Новые случаи за сутки обнаружены в 83 регионах РФ.

Футбол Семин: «Возвращение в „Локомотив“ в 2009 году было поспешным решением» По окончании сезона Семин вернулся в "Локомотив", где спустя год с небольшим из-за конфликта с на тот момент президентом клуба Ольгой Смородской был снят с должности, в результате чего вновь заключил контракт с киевским "Динамо".

Шоу-бизнес Разводу вопреки: Дмитрий Исхаков приехал на дачу к Полине Гагариной Гагарина и Исхаков показали кадры из их загородного дома. Дмитрий занялся благоустройством участка и собрал полный контейнер клубники.

Общество Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. 10

Здоровье В Петербурге пояснили резкий скачок погибших от коронавируса 20 смертельных случаев от коронавируса в Петербурге подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021. 185

Общество В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 1,3K

Общество В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19 Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах. 285

Политика Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию на рынке углеводородов Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи ситуацию на мировом рынке углеводородов.

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Космос Ткани побывавших в космосе мышей поделят между учеными трех стран Ученые трех стран будут вынуждены исследовать не мышей, а их ткани, поскольку количество запросов на изучение животных после их космического полета на втором биологическом спутнике «Бион-М» превышает число самих грызунов. 19

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Экономика России предсказали сильнейший кризис за десятилетие России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково». 66

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Общество Кравцов: выпускники школ этого года смогут получить золотые медали "К 15 июня вы сможете получить школьные аттестаты, и мы обязательно сохраним возможность всем, кто это заслужил своими знаниями, получить аттестаты с отличием, золотые медали, которые так ценны в традициях отечественной школы", – рассказал Кравцов, обращаясь с поздравлением к выпускникам в рамках онлайн-марафона "Последний звонок - 2020".