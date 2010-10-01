Здоровье
Пульс ХакасииЧисло случаев COVID-19 в России превысило 353 тысячи
Новости о коронавирусе: по оперативным данным на 25 мая, в России число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло до 353 427 (+8946 за сутки). Всего выздоровело 118 798 человек (+5499 за сутки), всего умерло 3633 (+92 за сутки). Новые случаи за сутки обнаружены в 83 регионах РФ.
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Финансы
Центробанк КНР ослабил курс юаня до минимума с февраля 2008 года
Пекин, 25 мая 2020, 09:52 — REGNUM Курс национальной валюты КНР понижен Народным банком Китая до 7,1209 за американский доллар 25 мая.
REGNUM 02:52
Футбол
Семин: «Возвращение в „Локомотив“ в 2009 году было поспешным решением»
По окончании сезона Семин вернулся в "Локомотив", где спустя год с небольшим из-за конфликта с на тот момент президентом клуба Ольгой Смородской был снят с должности, в результате чего вновь заключил контракт с киевским "Динамо".
Sport24.ru 05:20
Общество
В Госдуме планируют ужесточить наказание за ДТП для водителей без прав
Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который ужесточит наказание для водителей без прав за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Тарантас Ньюс 03:04
Шоу-бизнес
Разводу вопреки: Дмитрий Исхаков приехал на дачу к Полине Гагариной
Гагарина и Исхаков показали кадры из их загородного дома. Дмитрий занялся благоустройством участка и собрал полный контейнер клубники.
Городовой 05:01
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Экономика
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
Общество
Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия 06:36
Здоровье
В Петербурге пояснили резкий скачок погибших от коронавируса
20 смертельных случаев от коронавируса в Петербурге подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021.
FlashNord вчера в 05:09
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России
Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
РБК 06:19
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
Политика
Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию на рынке углеводородов
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи ситуацию на мировом рынке углеводородов.
RT на русском 08:08
Политика
В Венесуэлу прибыл первый иранский танкер с топливом
Эхо Москвы вчера в 03:33
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 23 мая в 02:01
Экономика
РЖД урезали инвестиции в проектирование
16 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли подтвердил планы государства продолжить реализацию крупных инфраструктурных проектов, несмотря на непростые эпидемиологические условия.
Интерфакс 07:03
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Космос
Ткани побывавших в космосе мышей поделят между учеными трех стран
Ученые трех стран будут вынуждены исследовать не мышей, а их ткани, поскольку количество запросов на изучение животных после их космического полета на втором биологическом спутнике «Бион-М» превышает число самих грызунов.
ФАН 03:01
Политика
Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизации Луны
В эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что приватизация лунного пространства является противозаконным шагом, поэтому Россия не допустит приватизации Луны.
Аргументы и Факты 06:19
Экономика
России предсказали сильнейший кризис за десятилетие
России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
Lenta.ru 05:48
Происшествия
В Иркутской области из обсерватора сбежали 90 вахтовиков
В Иркутской области из общежития, использующегося как обсерватор для вахтовиков, сбежали 90 человек.
Российская газета 05:32
Общество
Путин разрешил приобретать полис ОСАГО без техосмотра
Россияне смогут приобретать полис ОСАГО без техосмотра, пока в стране не закончится эпидемия коронавируса.
Экономика сегодня 07:39
Шоу-бизнес
Дибров рассказал, почему выжила Бабкина
Именно поэтому певица осталась жива и теперь, вполне вероятно, проживёт ещё много лет. Дибров признался, что очень переживал за Бабкину.
News.ru 00:38
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
Общество
Кравцов: выпускники школ этого года смогут получить золотые медали
"К 15 июня вы сможете получить школьные аттестаты, и мы обязательно сохраним возможность всем, кто это заслужил своими знаниями, получить аттестаты с отличием, золотые медали, которые так ценны в традициях отечественной школы", – рассказал Кравцов, обращаясь с поздравлением к выпускникам в рамках онлайн-марафона "Последний звонок - 2020".
РИА Новости 03:42
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Спорт
Переиздание Mafia 2 плохо работает и зависает на консолях
Ремейка первой Mafia ждать ещё до августа, но переиздание Mafia 2 уже успели опробовать обладатели ПК и консолей.
ВладТайм вчера в 13:00