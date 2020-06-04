Коронавирус
Парламентская газетаЧисло случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8831
Отмечается, что 38,2% из числа новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. В настоящее время в стране зафиксировано 441 108 случаев COVID-19. За сутки число летальных исходов увеличилось на 169 и достигло 5384.
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Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
Собянин провел заседание рабочей группы по смягчению ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин провел заседание рабочей группы Госсовета по COVID.
Известия 04:30
Футбол
Лондонский «Арсенал» обсудил с Аршавиным трансфер Азмуна
Главный тренер канониров Микель Артета связался с Андреем Аршавиным, с который знаком по выступлению за лондонский клуб, и обсудил возможный трансфер 25-летнего иранца.
Невские Новости 04:21
Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске
Российская газета 03:16
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом случаев коронавируса
Меньше всего заражений зафиксировали в Курганской области (3), Еврейской автономной области (3) и Севастополе (2). Всего за последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:37
Политика
Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку. Он подписал соответствующий указ.
Компания вчера в 12:16
Игры
Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии
3DNews 04:11
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
Происшествия
В Подмосковье совершил экстренную посадку военный вертолет
В Подмосковье совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет, находившиеся на борту живы.
РБК 04:34
Общество
В Саратове водители троллейбусов объявили итальянскую забастовку
Сотрудники троллейбусного депо в Кировском районе собираются устроить итальянскую забастовку.
Саратов 24 02:34
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
Технологии
Эксперт рассказал о способах прослушки смартфонов
Как понять, находится ли ваш телефон на прослушке, рассказал в четверг, 4 июня, в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Известия вчера в 23:24
Футбол
Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России
По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
Газета.Ru вчера в 18:23
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Армия и оружие
Хафтар требует применить договор о коллективной обороне против Турции
По данным телеканала Al Arabiya, фельдмаршал Хафтар «попросил Египет оказать ему поддержку на международной арене» для противодействия военной интервенции Турции в Ливии.
RuNews24.ru вчера в 19:30
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
Культура
Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню России
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Общество
Спикер Мосгордумы Шапошников может подать в суд на Навального
Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что может обратиться в суд из-за ролика оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается об имуществе политика.
Московский Комсомолец 03:58
Политика
Вице-премьер Украины Пристайко уволен с должности
Верховная рада Украины в ходе заседания в четверг, 4 июня, уволила c должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Газета.Ru 04:25
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Общество
В Татарстане откроют бассейны и фитнес-центры
Спортивные учреждения начнут работу с 5 июня С 5 июня в Татарстане разрешается работа спортивных центров, бассейнов, фитнес-центров при условии расстановки спортивного оборудования, которая обеспечит социальное дистанцирование.
Челнинские известия 02:01
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
Спорт
Олимпиада в Токио может пройти в упрощенном формате
Правительство Японии совместно с оргкомитетом Олимпиады-2020 рассматривает вариант проведения Летних Олимпийских игр в Токио в упрощенном формате из-за эпидемии коронавируса.
Piter.tv 04:17
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
Российская газета вчера в 21:29
Происшествия
Обвинение предъявили предполагаемым пособникам в убийстве Деда Хасана
Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции предполагаемым лидерам таганской организованной преступной группировки Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу.
РЕН ТВ 04:36
Путешествия
Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи
Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Происшествия
Жительница Петербурга умерла после незаконной пластической операции
Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины из-за незаконной пластической операции в одной из клиник Петербурга.
Газета.Ru вчера в 13:35