Отмечается, что 38,2% из числа новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. В настоящее время в стране зафиксировано 441 108 случаев COVID-19. За сутки число летальных исходов увеличилось на 169 и достигло 5384.

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8831

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