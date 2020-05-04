Коронавирус

ТАССТАССЧисло случаев инфицирования коронавирусом в Приморье превысило 500

Число заразившихся коронавирусом в Приморье превысило 500 человек, сообщила в понедельник пресс-служба правительства края.
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В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

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В Приморье выявили еще 27 человек с коронавирусом

ФедералПресс30 апреля в 22:51

Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье

Владивосток-Новостивчера в 20:36

Плюс 53: большинство пациентов – женщины, которые заразились в быту

КП - Владивостоквчера в 20:34

В Приморье выявили 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

АиФ Владивостоквчера в 20:20

Число больных коронавирусом увеличилось в Приморье

EastRussiaвчера в 21:14

В Приморье выявлено 53 новых случая заболевания COVID-19

ИА Красная Веснавчера в 20:56
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15
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Культура

Надежда Ангарская не рассчитывала на победу в шоу «Последний герой»

Городовой 02:57
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Экономика

Предприниматели назвали эффективные типы госпомощи бизнесу в России

Несколько типов помощи малому и среднему бизнесу, которые были озвучены в апреле, уже работают в России.
Дни24 02:07
Политика

Трамп указал на ужасную ошибку Китая в ситуации с коронавирусом

После появления нового коронавируса китайские власти совершили ужасную ошибку и пытались ее скрыть.
БИЗНЕС Online 01:09
Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
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Общество

Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска

Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru вчера в 08:36
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Культура

Названа дата начала второго сезона шоу «Маска»

Продолжение шоу «Маски» выйдет 14 февраля 2021 года. Стоит отметить, подготовка ко второму сезону популярного проекта уже начата.
Актуальные Новости вчера в 05:14
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Политика

ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой

Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
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Экономика

Отельеры в Турции обещают летом не повышать цены

Турецкие отельеры в 2020 году обещают не повышать цены на отдых (после окончания пандемии), сообщают СМИ со ссылкой на источник.
Интермонитор.ру вчера в 16:18
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Происшествия

За сутки в Новосибирской области выявили 61 пациента с коронавирусом

По информации оперштаба на 10:00, понедельника, 4 мая, за минувшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена еще у 61 человека в Новосибирской области.
Kursk.com 01:24
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
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Общество

В Минздраве определили достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса

По словам Брико, в настоящее время в Москве наблюдается третья-четвертая фаза эпидемии ко критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 01:57
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Общество

Часть ограничений сохранят до появления вакцины от коронавируса

В интервью телеканалу "Россия 24" глава ведомства подчеркнул, что выход на плато по коронавирусу не означает, что можно снять все ограничения и вернуться к прежней жизни.
Астрахань FM 00:46
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Авто

В России продажи люксовых авто с пробегом выросли на 16%

Тарантас Ньюс 02:36
Футбол

Весь следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей

Все матчи АПЛ сезона-2020/21 могут пройти без зрителей, сообщает Sky Sports.
Sports.ru вчера в 16:03
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
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Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
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Здоровье

Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции

Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
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Общество

Пассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой

Пассажирам рейсов Москва — Пекин с 8 мая разрешат лететь только при наличии сертификата об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19.
Lenta.ru 01:46
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Авто

Составлен рейтинг самых ненадежных двигателей

Тарантас Ньюс 02:29
Футбол

«Такого беспредела не было никогда!» Как Россию не пустили на ЧМ, не поставив 4 пенальти

Занимать второе место можно было с закрытыми глазами, но этого не хватило бы, поскольку напрямую на ЧМ-1998 выходил лишь лидер, а второй команде приходилось отправляться в стыковые матчи.
Чемпионат вчера в 16:00
Здоровье

Названы самые ранние симптомы коронавируса

Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru вчера в 11:52
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Общество

В России ряд ограничений сохранится до появления вакцины от COVID-19

Москва, 4 мая 2020, 09:56 — REGNUM Некоторые ограничительные меры, которые были введены в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сохранятся до тех пор, пока в не будет найдено эффективное лекарство или вакцина от COVID-19.
REGNUM 02:56
Политика

Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут

Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
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Кино

Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»

Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° вчера в 17:46
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Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

RT на русском 02 мая в 19:49
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
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