По данным федерального штаба по нераспространению инфекции, на четверг, 2 июля за сутки в Орловской области заразились еще 35 человек. Летальных случаев от опасной инфекции за сутки — нет. Общее число инфицированных COVID-19 с начала эпидемии достигло — 4 579 человек.

Политика Кремль назвал триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ Кремль считает триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Сотни слонов погибли в Ботсване при загадочных обстоятельствах В африканской Ботсване при загадочных обстоятельствах погибли 350 слонов, передает телеканал Sky News со ссылкой на директора службы по охране природы базирующейся в Великобритании благотворительной организации National Park Rescue Найла Маккенна. 2

Политика ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках В ходе подсчета голосов председатель участка в московских Раменках осуществила вброс, на этом участке результаты голосования по поправкам к Конституции отменены.

Здоровье Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков. 40

Общество Назарбаев вылечился от коронавируса Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, у которого 18 июня диагностировали коронавирус, вылечился.

Политика Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. 1,2K

Экономика «Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ". 169

Гаджеты Huawei Mate X2 получит шикарный дисплей В ситуации Huawei Mate X2 даже более высокая частота запланирована, ведь если верить документации, а у нас нет причин ей не верить, у этого смартфона частота обновления дисплея составил 120 Гц.

Единоборства Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.

Общество ЦИК обновил данные по явке на голосование по Конституции Явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, сообщил ЦИК.

Биатлон Виктор Майгуров назвал сумму долга Союза биатлонистов России перед IBU Союз биатлонистов России (СБР) должен выплатить Международному союзу биатлонистов (IBU) как минимум 300 тысяч евро, заявил кандидат на пост главы СБР и член правления организации Виктор Майгуров.

Политика Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков. 1

Общество Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами. 4

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 1,3K

Общество Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы. 127

Футбол Футболисты «Барселоны» поддержали увольнение Сетьена По информации источника, игроки каталонского клуба отдалились от главного тренера Кике Сетьена и поддерживают решение руководства о его увольнении.

Политика Власти США призвали Турцию оставить собор Святой Софии музеем Помпео от имени властей США призвал правительство Турции оставить собор Святой Софии музеем в качестве примера уважения религиозных традиций и исторического многообразия. 17

Политика В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».

Политика Поправки к Конституции России поддержали 77,92% проголосовавших Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92% проголосовавших, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 100% протоколов. 439