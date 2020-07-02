Общество
Kursk.comЧисло случаев коронавируса на Орловщине достигло 4 579
По данным федерального штаба по нераспространению инфекции, на четверг, 2 июля за сутки в Орловской области заразились еще 35 человек. Летальных случаев от опасной инфекции за сутки — нет. Общее число инфицированных COVID-19 с начала эпидемии достигло — 4 579 человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Политика
Кремль назвал триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ
Кремль считает триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Народные новости 05:45
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до отметки в 71 рубль, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 04:31
Происшествия
Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене
Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ вчера в 11:51
Происшествия
Сотни слонов погибли в Ботсване при загадочных обстоятельствах
В африканской Ботсване при загадочных обстоятельствах погибли 350 слонов, передает телеканал Sky News со ссылкой на директора службы по охране природы базирующейся в Великобритании благотворительной организации National Park Rescue Найла Маккенна.
Газета.Ru 04:26
Общество
Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту
Режиссер Кирилл Серебренников, осужденный по делу "Седьмой студии" рассказал, что у него нет денег на компенсацию ущерба министерству культуры.
Газета.Ru 02:29
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Политика
ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках
В ходе подсчета голосов председатель участка в московских Раменках осуществила вброс, на этом участке результаты голосования по поправкам к Конституции отменены.
Интерфакс 05:42
Здоровье
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков.
Piter.tv 02:54
Общество
Назарбаев вылечился от коронавируса
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, у которого 18 июня диагностировали коронавирус, вылечился.
Lenta.ru 05:29
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru вчера в 09:44
Экономика
«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих
Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус
Газета.Ru 04:47
Гаджеты
Huawei Mate X2 получит шикарный дисплей
В ситуации Huawei Mate X2 даже более высокая частота запланирована, ведь если верить документации, а у нас нет причин ей не верить, у этого смартфона частота обновления дисплея составил 120 Гц.
Megaobzor.com 05:07
Единоборства
Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев
Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости 03:09
Общество
ЦИК обновил данные по явке на голосование по Конституции
Явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, сообщил ЦИК.
Газета.Ru 05:17
Биатлон
Виктор Майгуров назвал сумму долга Союза биатлонистов России перед IBU
Союз биатлонистов России (СБР) должен выплатить Международному союзу биатлонистов (IBU) как минимум 300 тысяч евро, заявил кандидат на пост главы СБР и член правления организации Виктор Майгуров.
РИА Новости 05:37
Политика
Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу
Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 04:42
Общество
Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной
Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости вчера в 06:15
Общество
Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу
Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы.
Lenta.ru 01:50
Футбол
Футболисты «Барселоны» поддержали увольнение Сетьена
По информации источника, игроки каталонского клуба отдалились от главного тренера Кике Сетьена и поддерживают решение руководства о его увольнении.
ProstoProSport 05:29
Политика
Власти США призвали Турцию оставить собор Святой Софии музеем
Помпео от имени властей США призвал правительство Турции оставить собор Святой Софии музеем в качестве примера уважения религиозных традиций и исторического многообразия.
REGNUM 05:26
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Политика
В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США
Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».
Взгляд.ру 05:20
Политика
Поправки к Конституции России поддержали 77,92% проголосовавших
Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92% проголосовавших, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 100% протоколов.
ТАСС 02:51
Здоровье
Фитнес-центры и тренажёрные залы Иркутской области откроются с 3 июля
Возобновить тренировочный процесс смогут команды и сборные, а также начнут работать спортивные школы, конно-спортивные клубы, фитнес-центры и тренажёрные залы, сообщает 2 июля пресс-служба регионального правительства.
АиФ Иркутск 04:07
Общество
Абхазия назвала возможный срок открытия туристического сезона
Москва, 2 июля 2020, 12:37 — REGNUM Туристический сезон в Абхазии возможно будет открыта с 15 июля.
REGNUM 05:37