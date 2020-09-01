Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн
В России за сутки выявили 4729 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 000 048. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4729 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1211 (25,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении
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