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Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

В России за сутки выявили 4729 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 000 048. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4729 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1211 (25,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении
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RT на русском03:32
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Национальная служба новостей

Число заболевших COVID-19 в России превысило миллион

Национальная служба новостей03:45
Новая газета

Число заболевших коронавирусом в России превысило миллион человек

Новая газета03:30
RT на русском

Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

RT на русском03:32
Интерфакс

Количество случаев коронавируса в России превысило 1 миллион

Интерфакс03:32
ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1 млн

ТАСС03:31
Коммерсантъ

В России количество выявленных случаев COVID-19 превысило миллион

Коммерсантъ03:36
РБК

Число заразившихся COVID-19 в России превысило 990 тыс. человек

РБК30 августа в 04:39

«Арсенал» попросил РФС проверить судью Матюнина на полиграфе

Тульский «Арсенал» после матча с московским «Спартаком» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с предложением проверить судью Алексея Матюнина на полиграфе, также клуб попросил не назначать этого арбитра на поединки с участием команды.
«Арсенал» попросил РФС проверить судью Матюнина на полиграфе
РБК спорт07:18

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23

Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ пускать обратно в страну митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича объясняется не его вероисповеданием, а его политической деятельностью, сообщает БелТА.
РБК08:02
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