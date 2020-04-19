За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. В сообщении подчеркивается, что почти 43% из выявленных не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах

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