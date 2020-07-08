Коронавирус
RT на русскомЧисло случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч
В России за сутки подтверждено 6562 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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Политика
Песков не исключил скорого саммита в «нормандском формате»
Москва, 8 июля 2020, 13:46 — REGNUM Очередной саммит в нормандском формате может состояться вскоре, если будут выполнены парижские договоренности.
REGNUM 06:46
Общество
Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»
Газета.Ru вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%
В прошлом месяце российские дилеры реализовали 112 тысяч 622 новых легковых и лёгких коммерческих машин.
Evo-rus.com вчера в 08:34
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском вчера в 01:10
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Общество
Почти треть всех жилых домов в Болгарии заброшена
В 2007–2009 годах в Болгарии произошёл строительный бум, но в конечном итоге страна оказалась к нему не готова: уже к 2015 году цены на жильё превышали средние расходы болгар в 6,6 раза.
ForPost 03:52
Гаджеты
TCL создала дисплей для смартфонов с динамическим изменением частоты обновления
Компания CSOT (China Star Optoelectronics Technology), являющаяся подразделением TCL, разработала дисплей для смартфонов, способный динамически изменять частоту обновления.
3DNews 05:00
Происшествия
В Татарстане задержали мужчину, напавшего на женщин в парке
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
Защита Сафронова обжалует его арест по делу о госизмене
Москва, 8 июля 2020, 03:41 — REGNUM Защита советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова будет добиваться пересмотра решения суда об аресте, поскольку считает его необоснованным и незаконным.
REGNUM вчера в 20:41
Наука
Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение
ВладТайм вчера в 13:38
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Технологии
Роскачество рассказало о признаках плесени в кондиционере
Кислый запах - один из признаков того, что в кондиционере появилась плесень, и он нуждается в специальной чистке, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 06:21
Политика
Памфилова пообещала разоблачить «политических содержанок»
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова пообещала разоблачить ложь и фейки о голосовании по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 06:31
Политика
В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля
В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.
Life.ru 06:22
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
MedikForum.ru 03:19
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Политика
Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Lenta.ru вчера в 23:29
Автоспорт
В Red Bull Racing разрабатывают свою версию DAS
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер в эфире австрийского Servus TV заявил, что продолжает считать DAS элементом подвески, а не рулевого управления, и добавил, что его команда приступила к разработке своей версии системы.
F1news.ru 04:29
Авто
У Lada Vesta появятся 14 специальных версий
Популярный российский автомобиль Лада Веста начинает делать упор на коммерческих потребителей.
Лезги газет 01:20
Общество
На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности
Обычно, в честь праздника в крае проходит множество массовых мероприятий.
Кубань 24 01:51
Футбол
ЦСКА увеличит сумму предложения за Гайча до 11,5 млн евро
ЦСКА готовится сделать новое предложение о трансфере форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
Vprognoze.ru 03:59