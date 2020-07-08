Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЧисло случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

В России за сутки подтверждено 6562 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч

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Число случаев COVID-19 в России превысило 700 тысяч

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В России число случаев заражения коронавирусом превысило 700 тысяч

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В России обнаружено шесть с половиной тысяч новых заражений COVID

URA.Ru03:35

В России число случаев коронавируса превысило 700 тысяч

РИА Новости04:27

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

RT на русском03:32
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Экономика

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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

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Общество

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Газета.Ru 05:55
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Происшествия

Три человека утонули во время спасения купавшейся в Оби девочки

Вести.Ru 02:16
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Гаджеты

TCL создала дисплей для смартфонов с динамическим изменением частоты обновления

Компания CSOT (China Star Optoelectronics Technology), являющаяся подразделением TCL, разработала дисплей для смартфонов, способный динамически изменять частоту обновления.
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В Татарстане задержали мужчину, напавшего на женщин в парке

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Общество

Защита Сафронова обжалует его арест по делу о госизмене

Москва, 8 июля 2020, 03:41 — REGNUM Защита советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова будет добиваться пересмотра решения суда об аресте, поскольку считает его необоснованным и незаконным.
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Наука

Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение

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Политика

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
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Происшествия

Подруга Ефремова рассказала о его состоянии после ДТП

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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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Футбол

Кокорину разрешили сыграть в матче чемпионата России против «Зенита»

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Политика

В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля

В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.
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Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
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