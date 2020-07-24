В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России проинформировали о том, что за последние сутки количество новых случаев заражения COVID-19 в стране возросло на 5811. Таким образом, число случаев COVID-19 в РФ превысило отметку в 800 тысяч.

Число случаев коронавируса в России превысило 800 тысяч

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