Общество
Журналистская правдаЧисло случаев коронавируса в России превысило 800 тысяч
В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России проинформировали о том, что за последние сутки количество новых случаев заражения COVID-19 в стране возросло на 5811. Таким образом, число случаев COVID-19 в РФ превысило отметку в 800 тысяч.
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Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Путешествия
В АТОР оценили возобновление международного авиасообщения
Ранее стало известно, что Россия с 1 августа откроет международные рейсы в три государства: Великобританию, Турцию и Танзанию.
RT на русском 09:08
Политика
Президент Болгарии предложил правительству подать в отставку
София, 24 июля 2020, 16:52 — REGNUM Болгарское правительство должно уйти в отставку, заявил 24 июля президент страны Румен Радев, сообщили в его пресс-службе.
REGNUM 09:52
Футбол
Суркси нецензурно ответил на претензии болельщиков киевского «Динамо»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил фанатам клуба на их претензии после назначения Мирча Луческу.
ProstoProSport 02:42
Политика
Не допущенный к выборам в Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Оппозиционер Валерий Цепкало, собиравшийся участвовать в президентских выборах в Белоруссии, покинул стран.
BFM.ru 07:51
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
На субботу, 25 июля, в Хабаровске анонсирована очередная массовая акция.
Коммерсантъ 03:22
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
РИА Новости 06:20
Космос
Корпорация Arianespace назначила запуск трех спутников на 28 июля
Французская компания Arianespace объявила о планах запустить на орбиту Земли три спутника 28 июля, сообщается на официальном сайте корпорации 21 июля.
ИА Красная Весна 21 июля в 13:43
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
Путешествия
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Деньги за туры, которые были аннулированы из-за коронавируса, туристы смогут вернуть или перенести поездку до конца 2021 г. Такое постановление опубликовано на сайте правительства.
Ведомости 09:11
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Общество
В Москве суд заочно арестовал молдавского политика Усатого
По данным агентства, в конце апреля МВД России сообщило о заочном предъявлении Усатому обвинения по делу о выводе из России (совместно с молдавским политиком Владимиром Плахотнюком) 500 млрд рублей.
RT на русском 09:41
Происшествия
Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе
Известия вчера в 20:40
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Газета.Ru 09:24
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Космос
В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая
Адам Миллер из Северо-Западного университета говорит, что уникальность объекта, обнаруженного в созвездии Дракона, состоит в том, что ее предваряла мощнейшая вспышка ультрафиолетового излучения.
НИА-Кузбасс вчера в 23:55
Армия и оружие
Российские вертолётоносцы проекта 23900 смогут быть плавучими штабами
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в церемонии закладки головного УДК проекта 23 900 «Прибой» «Иван Рогов» принимал участие президент России Владимир Путин.
REGNUM 09:54
Общество
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Игры
Ghost of Tsushima поставила рекорд продаж в рознице Японии
Вчера Sony сообщила о дефиците дисков Ghost of Tsushima в Японии, а сегодня Famitsu опубликовал свежие чарты продаж в местной рознице.
Игромания.ру вчера в 09:21
Здоровье
Что разрешили и что остаётся под запретом в Ивановской области
Целый ряд COVID-запретов отменили в Ивановской области в последние дни. Немалое число послаблений сделали раньше.
Кстати.News 08:42
Культура
Третий сезон проекта «Музыка на крыше» стартует 2 августа на ВДНХ
В рамках третьего сезона проекта «Музыка на крыше», который начнётся 2 августа, состоятся живые концерты на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.
RT на русском 04:31
Общество
Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов опроверг информацию о дебоше на борту самолета, летевшего из столицы Татарстана в Москву.
Газета.Ru 07:23
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия вчера в 22:56
Общество
Торговые центры и рестораны Петербурга возвращаются к работе с 27 июля
С понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, рестораны и кафе Петербурга.
Телеканал Санкт-Петербург 09:51
Здоровье
Пять крупных очагов коронавируса остается в Волгоградской области
Самые большие - в строительной организации и в Урюпинском ПНИ, где заразились коронавирусом более двухсот человек.
КП - Волгоград 07:01
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию границ России
Правительство продолжает переговоры с другими государствами по открытию границ, пока решений не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:20
Армия и оружие
Российская армия получит новый ракетный комплекс «Баргузин»
Инвест-Форсайт вчера в 05:41