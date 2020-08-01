Коронавирус
РБКЧисло случаев заражения COVID-19 в России превысило 850 тыс
В России за сутки выявили 5 427 зараженных COVID-19, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 850 870, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. По его данным, за последние 24 часа заразившихся обнаружили во всех 85 регионах страны.
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Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании
Пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
Под Калининградом потерпел крушение легкомоторный самолет
Частный легкомоторный самолет, в котором находились три человека, упал в воскресенье под Калининградом, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС 10:36
Политика
ЦИК Белоруссии отказал в установке камер на участках за счет граждан
ЦИК Белоруссии отказался от предложения об установке видеокамер на избирательных участках для организации круглосуточной прямой трансляции, говорится в документе, который опубликовал портал Tut.by.
Коммерсантъ 07:04
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Политика
Пушков заявил о втягивании Белоруссии в «антироссийские игры»
Белоруссию затягивают в антироссийские игры, заявил сенатор Алексей Пушков.
Газета.Ru 07:25
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Общество
Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет
Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом — если среднедушевой доход в них составляет меньше прожиточного минимума в регионе.
РИА Новости 04:23
Общество
Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru 09:26
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news 31 июля в 09:28
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят вылетел с трассы во время Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 09:41
Происшествия
Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, так как занят в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
РИА Новости 07:43
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России начнут в октябре
Массовую вакцинацию от коронавируса в России начнется в октябре, об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Телепорт вчера в 20:46
Экономика
Экономисты оценили возможность «черного августа» в России
Запугивание россиян "черным августом" стало своего рода тенденцией для получения пиар-бонусов, уверен аналитик.
iReactor 10:34
Политика
Лукашенко призвал к осторожному обращению с наемниками ЧВК Вагнера
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о расследовании дела в отношении наемников ЧВК Вагнера.
SM News вчера в 14:41
Политика
В Госдуме назвали Лукашенко нахлебником и паразитом в отношениях с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал нахлебником и практически паразитом на русско-белорусских отношениях.
Lenta.ru 06:20
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).
ТАСС 10:04
Политика
Александр Котов поздравил десантников с Днём ВДВ
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил воинов-десантников и ветеранов воздушно-десантных войск с Днём ВДВ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.
Псковское агентство информации 03:37
Армия и оружие
Концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
На официальном Youtube-канале германского концерна Rheinmetall Defence опубликована видеопрезентация новой модификации основного боевого танка Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ.
Военное дело вчера в 09:56
Религия
Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
РИА Новости 08:37
Политика
Турчинов предложил возбудить против Зеленского уголовное дело
Президент Украины Владимир Зеленский несет такую же ответственность за сохранение российской "оккупации" в Крыму, как и предыдущее руководство страны, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Газета.Ru 10:23
Общество
В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август
ПФР прокомментировала возможность продления выплат в размере 10 тысяч рублей на детей.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Политика
«От белорусской экономики останутся рожки да ножки»: эксперт о конфликте Москвы и Минска
Эксперт предупредил, что от белорусской экономики «останутся рожки да ножки» в случае ухудшения отношения с Россией.
Рамблер 10:41
Политика
Кравчук хочет подключить США к переговорам по Донбассу
Глава украинской делегации в Минской контактной группе Леонид Кравчук считает, что при участии Соединенных Штатов урегулирование конфликта на Донбассе стало бы более эффективным.
Военное обозрение 04:18
Политика
Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии
Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
Взгляд.ру 08:03
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53