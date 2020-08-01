В России за сутки выявили 5 427 зараженных COVID-19, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 850 870, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. По его данным, за последние 24 часа заразившихся обнаружили во всех 85 регионах страны.

Общество В России с августа начнут выплачивать новое пособие Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка. 135

Автоспорт Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании Пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании.

Происшествия Под Калининградом потерпел крушение легкомоторный самолет Частный легкомоторный самолет, в котором находились три человека, упал в воскресенье под Калининградом, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Общество В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе. 422

Политика Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях. 144

Общество Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом — если среднедушевой доход в них составляет меньше прожиточного минимума в регионе. 235

Общество Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус. 116

Наука Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией "Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел. 1

Автоспорт Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании Российский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят вылетел с трассы во время Гран-при Великобритании.

Происшествия Адвокат Ефремова не придет на заседание суда Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, так как занят в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату. 108

Экономика Экономисты оценили возможность «черного августа» в России Запугивание россиян "черным августом" стало своего рода тенденцией для получения пиар-бонусов, уверен аналитик.

Политика Александр Котов поздравил десантников с Днём ВДВ Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил воинов-десантников и ветеранов воздушно-десантных войск с Днём ВДВ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента. 307

Религия Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке. 1,3K

Политика Турчинов предложил возбудить против Зеленского уголовное дело Президент Украины Владимир Зеленский несет такую же ответственность за сохранение российской "оккупации" в Крыму, как и предыдущее руководство страны, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. 43

Политика Кравчук хочет подключить США к переговорам по Донбассу Глава украинской делегации в Минской контактной группе Леонид Кравчук считает, что при участии Соединенных Штатов урегулирование конфликта на Донбассе стало бы более эффективным. 24