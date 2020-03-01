За прошедшие сутки в РФ лабораторно подтверждены еще 5,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 850,9 тысячи. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает сайт «Стопкоронавирус».

Число случаев коронавируса в России превысило 850 тысяч

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