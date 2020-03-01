Общество
FreeNews-VolgaЧисло случаев коронавируса в России превысило 850 тысяч
За прошедшие сутки в РФ лабораторно подтверждены еще 5,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 850,9 тысячи. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает сайт «Стопкоронавирус».
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Общество
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 07:12
Армия и оружие
Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии
Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 31 июля в 01:54
Игры
«Microsoft» внесла изменения в логотип Game Pass
Представители корпорации на официальной странице в «Твиттер» опубликовали новый логотип для Game Pass. На картинке пропало название «Xbox».
ГЛАС.RU 01:44
Общество
Konami открыла профиль Silent Hill в твиттере
Konami в начале июля открыла в твиттере учётную запись Silent Hill, на которую обратили внимание лишь сейчас — издатель ненароком отметил свежий аккаунт в одном из недавних твитов.
Игромания.ру 06:21
Общество
Коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства, заявила Попова
В интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова обратила внимание на то, что любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на новую коронавирусную инфекцию.
Журналистская правда 06:55
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Пятый канал 01:24
Космос
Ядерные реакторы планируют строить на других планетах
Прежде всего, создадут конструкцию реактора, после чего построят его прототип, чтобы отправить его на естественный спутник Земли.
Evo-rus.com 06:08
Общество
Выпуск российской вакцины от коронавируса может стартовать в ноябре
Первыми препарат получат представители профессий, которые относятся к группам риска.
Эхо Москвы 07:03
Технологии
Раскрыты причины потери связи у смартфонов
Специалист Арсений Щельцин рассказал о причинах, почему у смартфонов постоянно пропадает сотовая связь.
ToDay News Ufa вчера в 07:29
Футбол
«Спартак» официально объявил о переходе Кокорина
«ФК «Спартак-Москва» подписал долгосрочный контракт с Александром Кокориным по схеме «3 + 1». 29-летний нападающий присоединился к нашему клубу на правах свободного агента», — говорится в публикации.
Известия 06:14
Общество
Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет
В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 04:23
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
Происшествия
При взрыве на газовой АЗС на Кубани пострадали шесть человек
Кубань 24 вчера в 02:10
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
Футбол
Семин прокомментировал увольнение Юрана из «Химок»
Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал увольнение наставника Сергея Юрана из подмосковных "Химок", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 13:00
Здоровье
Дегтярев сделал предложение по ограничениям
Михаил Дегтярев посетил учреждения, работающие в режиме ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 07:08
Автоспорт
Россиянин Смоляр впервые выиграл гонку «Формулы-3»
Российский пилот команды ART Grand Prix Александр Смоляр одержал победу на Гран-при Великобритании в чемпионате «Формулы-3».
Bookmaker-ratings.ru 05:15
Авто
Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в России
Японская компания Toyota начала продажи в России кроссовера Highlander четвертого поколения.
Автоновости дня вчера в 03:52
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Культура
Фестиваль уличного искусства «Культурный код» открылся в Челябинске
В Челябинске открылся фестиваль уличного искусства «Культурный код», передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России 07:07
Политика
Bloomberg сообщил об отсутствии у Кремля планов по разгону митингов в Хабаровске
Российские власти не планируют разгонять демонстрации, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, пишет Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 12:20
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Культура
Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»
Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости вчера в 07:24
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM 31 июля в 08:11