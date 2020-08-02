Коронавирус

РБКРБКЧисло случаев заражения COVID-19 в России превысило 850 тыс

В России за сутки выявили 5 427 зараженных COVID-19, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 850 870, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. По его данным, за последние 24 часа заразившихся обнаружили во всех 85 регионах страны.
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Общее число зараженных в России достигло 850 тысяч

DP.RU04:20

Число случаев коронавируса в России превысило 850 тыс

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Число случаев заражения коронавирусом в России перевалило за 850 тысяч

Телеканал 360°03:37

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 850 тысяч

Коммерсантъ03:32

Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 850 тыс

РБК04:01

Число умерших пациентов с COVID-19 в России превысило 14 тысяч

НТВвчера в 04:09

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 839 тысяч

Дни.ру31 июля в 05:50
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Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа.
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За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек

За первые сутки после открытия российско-абхазскую границу пересекли более 7,5 тысячи человек.
Российская газета 04:44
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Происшествия

На Кубани подтвердили 107 новых случаев заражения коронавирусом

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REGNUM 04:13
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Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов.
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Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
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Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
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Турецкие отели пообещали не увеличивать цены в текущем сезоне

«Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», — подчеркнул Чорабатыр.
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Отношение кредитов к естественным доходам достигло уровня 60%, но правительство выбирает самый простой путь, а не развитие экономики с целью повышения ее отдачи для бюджета.
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Управляет ракетным комплексом: в ЮВО появился модернизированный Ил-20М

В Южном военном округе ввели в эксплуатацию модернизированный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М.
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В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

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Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Попова: в 80 регионах снижается или стабилизируется заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется в 80 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
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Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
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Франция и ФРГ могут отказаться от технологий США в военной сфере

Военно-промышленные предприятия Германии и Франции намерены по возможности отказаться от американских технологий при производстве военной техники.
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Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

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