Коронавирус
Газета.RuЧисло случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн
Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
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Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости вчера в 14:26
Футбол
«Милан» победил «Рому» в матче чемпионата Италии
"Милан" на своем поле нанес поражение "Роме" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 13:23
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей 07:09
Политика
Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам по случаю Дня Конституции.
Lenta.ru 13:14
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Политика
Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
РИА Новости 14:07
Экономика
Врио главы Коми написал в Банк России о недоступности кредитов для бизнеса
Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба направил письмо руководству Банка России с предложением по совместной поддержке предпринимателей Коми.
DP.RU 10:06
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Игры
Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV
Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru 26 июня в 17:32
Армия и оружие
Анкара и Тегеран вынуждают Москву сделать выбор
Министр обороны Турции Хулуси Акар «вдруг» заявил, что Анкара «вновь намерена перейти к осуществлению военных операций на территории сирийской провинции Идлиб».
REGNUM 07:51
Шоу-бизнес
Сидящая в подъезде Муцениеце рассказала о новой неудаче после развода
Актриса Агата Муцениеце рассказала, что 2020-й год стал для нее не самым удачным периодом в жизни.
Народные новости 11:13
Авто
Аналитики объяснили низкий спрос на электрокары по всему миру
Эксперты попытались объяснить, почему электрокары пользуются низким спросом по всему миру.
Letnews.ru 13:12
Происшествия
Московская пенсионерка обвинила внука в сексуальном насилии
По данным телеканала, 75-летняя женщина сообщила полицейским, что шесть месяцев подвергалась сексуальному насилию со стороны 29-летнего внука, но боялась заявить об этом раньше из-за страха перед насильником.
Lenta.ru 11:10
Общество
У северных границ России засекли повышенную радиацию
В Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения, сообщает The Barents Observer.
Газета.Ru 09:30
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Политика
Советник Джонсона по нацбезопасности Марк Седвилл ушел в отставку
Советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по национальной безопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл ушел в отставку.
РБК 14:33
Происшествия
Экологи Greenpeace заявили о незаконном сбросе воды в Норильске
ИА Красная Весна 06:51
Происшествия
На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек
Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.
REGNUM 02:06
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 11:29
Общество
PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту Facebook
Американская компания PepsiCo присоединилась к бойкоту социальной сети Facebook, отказавшись размещать рекламу на ее платформе.
Известия 13:22
Футбол
Дубль Цыганкова не спас киевское «Динамо» от поражения «Десне»
В составе проигравших дублем отметился Виктор Цыганков (4-я и 86 минуты), у победителей отличились Егор Картушов (12) и Андрей Гитченко (90+2), еще один мяч в собственные ворота срезал нападающий киевлян Ибрагим Каргбо (26).
Советский спорт 14:21
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
Политика
Путин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
Известия 06:18