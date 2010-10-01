Общество
Взгляд.руЧисло случаев коронавируса в мире превысило 10 млн
Коронавирус выявили у более чем 10 млн жителей планеты, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По данным университета, число случаев заражения достигло 10 млн 1 тыс. 527.
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Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу смертей от SARS-CoV-2
ИА Красная Веснавчера в 14:44
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Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
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По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 28 июня за последние сутки в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией еще у 109 человек.
Kursk.com 04:18
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Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых
Специалисты отмечают, что негативные последствия затрагивают легкие человека, тяжелое течение заболевания может привести к плохой свертываемости крови, головокружениям, сильным головным болям.
Evo-rus.com 01:11
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек
Во всем мире коронавирусом заразились 10 001 527, следует из актуальных данных университета Джонса Хопкинса.
РБК 06:59
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
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RuNews24.ru 26 июня в 05:06
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РБК 04:40
Общество
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com вчера в 01:46
Армия и оружие
Sohu: Лазер «Пересвета» броню танка не расплавит
Святослав Суздальский, vladtime Китайское издание Sohu на основе «Пересвета» решили продемонстрировать текущую слабость лазерного вооружения против танков.
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Общество
Беглов поздравил выпускников с праздником «Алые паруса»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего поздравления с праздником «Алые паруса» пожелал выпускникам счастливой жизни.
Известия вчера в 18:20
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасные для сердца препараты
Доктор Александр Мясников перечислил препараты, способные нанести вред сердцу.
Дни24 вчера в 02:54
Политика
Путин заявил, что жизни россиян важнее спасения экономики страны
РИА Президент России Владимир Путин заявил, что жизни граждан страны гораздо важнее, чем спасение ее экономики.
РЕН ТВ 04:58
Политика
Путин назвал пандемию коронавируса испытанием человечества
Пандемия коронавируса стала испытанием, посланное людям, которые считают себя властителями мира.
Народные новости 06:47
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com 00:09
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Рейтинг Зеленского рекордно обвалился
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского рекордно обвалился: с сентября 2019 года он упал с 56,1 процента до 25,3 процента.
Lenta.ru 06:08
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
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СК обвинил Турцию в препятствии расследованию гибели детей на отдыхе
«Турецкая Республика препятствует российскому следствию в установлении причин гибели наших граждан, в том числе детей, на отдыхе летом прошлого года», – сообщается на сайте СК.
Взгляд.ру 26 июня в 06:55
Футбол
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В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14
Общество
Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК вчера в 17:02
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ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко
Московский ЦСКА объявил о возвращении главного тренера Виктора Гончаренко.
Газета.Ru 05:26
Общество
На Украине отметили антирекорд по госпитализированным с коронавирусом
На Украине зафиксировано наибольшее с начала пандемии число госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов.
RT на русском 05:56
Экономика
В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
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Спорт-Экспресс 06:53
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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Планшетофон Honor X10 Max показали на живых фото
Evo-rus.com 05:33