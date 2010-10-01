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Армия и оружие Sohu: Лазер «Пересвета» броню танка не расплавит Святослав Суздальский, vladtime Китайское издание Sohu на основе «Пересвета» решили продемонстрировать текущую слабость лазерного вооружения против танков.

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