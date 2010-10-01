Здоровье
Урал-пресс-информЧисло случаев коронавируса в мире превысило 13 миллионов
В мире по состоянию на 14 июля 2020 года зарегистрировано 3 миллион 96,6 тысячи подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,49%). Умерло 575 тысяч 423 человека (прирост за сутки 0,69%).
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Общество
Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»
Газета.Ru 05:27
Армия и оружие
Forbes: в США запускают производство советских образцов оружия
США намерены наладить у себя производство разработанных ещё в СССР образцов оружия и боеприпасов.
Недвижимость.RU 05:11
Армия и оружие
Корабельные группы НАТО вошли в Черное море для учений с украинским флотом
«Постоянные подразделения Морской группы НАТО (SNMG2) и Постоянные подразделения группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных болгарским и украинским флотами», — говорится в сообщении.
Украина.ру 03:46
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акции протеста в Минске
В Белоруссии завели уголовное дело после несанкционированной акции в Минске.
РБК 05:13
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) поговорили от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с президентом Польши Анджеем Дудой.
РИА Новости 05:02
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС 13 июля в 12:28
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Кино
Хронометраж «Довода» от Кристофера Нолана составит 150 минут
Длительность фильма составит 150 минут, что меньше, чем в прошлых работах режиссера.
NewInform 03:56
Общество
Сафа Хади — о пережитой войне: «Мне было всего 5 лет, но четко отложилось чувство страха»
Полузащитник «Крыльев Советов» Сафа Хади рассказал, как пережил вторжение американских войск в Ирак в 2003 году.
Матч ТВ 05:10
Космос
Аппараты NASA смогут самостоятельно искать внеземную жизнь
Специалисты NASA сообщили, что их агентство стало на шаг ближе к тому, чтобы космические аппараты могли самостоятельно искать признаки жизни на других планетах, а также анализировать найденное.
Ридус 13 июля в 09:16
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для МВФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Экономика
НЛМК снизила квартальный выпуск стали на 3%
Во II квартале 2020 года группа НЛМК (флагманский актив - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат") произвела (с учетом продаж совместного предприятия NBH) 3,855 млн тонн стали, что на 8% ниже аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания.
Интерфакс 04:37
Политика
Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США
По словам главы Белого дома, Евросоюз создали для эксплуатации США в интересах Европы.
Evo-rus.com 03:31
Технологии
Mail.ru Group представила сервис для создания виртуальных ведущих
Сервис «Смотри Mail.ru» представил бесплатную платформу для создания таких цифровых аватаров.
Игромания.ру вчера в 12:53
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Происшествия
Мужчину сочли мертвым и отказались выпускать из морга в Колумбии
Медики одной из больниц города Сукре в Колумбии установили смерть 67-летнего пациента медучреждения и отказались воспринимать слова его родственников, утверждавших об обратном.
Известия 05:21
Происшествия
Речной трамвайчик задел несколько судов на канале Грибоедова
В Северной столице речной трамвайчик задел несколько судов на канале Грибоедова. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Peterburg2.ru 05:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
Армия и оружие
Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов
В сообщении, которое приводит РИА Новости, указано, что 14 июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушные цели над акваториями Баренцева и Чёрного морей, выполнявшие полёт в направлении границы России.
RT на русском вчера в 09:24
Гаджеты
Спецификация DDR5 SDRAM утверждена: ждём DDR5-4800, DDR5-6400 и далее
Утверждение спецификации DDR5 профильным отраслевым комитетом открывает новому стандарту путь на рынок, и можно ожидать, что первые системы с DDR5 SDRAM появятся уже в следующем году.
3DNews вчера в 19:35
Киберспорт
Valve обновила модель персоны Anti-Mage
CyberSport.ru 03:51
Здоровье
Популярный овощ назвали эффективным средством при смертельной болезни
Специалисты назвали овощ, который способен эффективно и быстро снижать его.
Профиль вчера в 10:15
Общество
Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией
Министр транспорта Евгений Дитрих в конце июня заявил, что Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля, так как открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Коммерсантъ 05:10
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30