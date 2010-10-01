В мире по состоянию на 14 июля 2020 года зарегистрировано 3 миллион 96,6 тысячи подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,49%). Умерло 575 тысяч 423 человека (прирост за сутки 0,69%).

Число случаев коронавируса в мире превысило 13 миллионов

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