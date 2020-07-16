Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЧисло случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 14 миллионов, более 600 тысяч человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
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Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 14 млн

ТАСС20:37

В мире более 14 млн человек заразились коронавирусом — университет Хопкинса

ИА Красная Весна21:23

Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 14 миллионов

ТК Звезда20:39

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов

РИА Новости20:19

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 14 миллионов человек

Вечерняя Москва20:56

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13,5 млн

Росбалт15 июля в 22:59

Коронавирусом заразились более 13,5 млн человек на планете

Газета.Ru15 июля в 22:00
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