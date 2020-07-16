Коронавирус
РИА НовостиЧисло случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 14 миллионов, более 600 тысяч человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
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Общество
Внучка королевы Елизаветы II сочеталась узами брака
Вести.Ru 16:52
Общество
Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория
Политическая Экспертиза 19:52
Происшествия
В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
РИА Новости 21:39
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 18:24
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Футбол
«Бенфика» объявила о возвращении Жорже Жезуша на пост главного тренера
65-летний португальский специалист Жорже Жезуш вновь возглавил португальскую «Бенфику», которую он тренировал с 2009 по 2015 год, сообщает официальный сайт «Орлов».
Чемпионат 19:20
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news вчера в 10:56
Футбол
Дортмундская «Боруссия» не планирует снижать цену за Санчо
Дортмундская «Боруссия» не планирует снижать цену за своего атакующего полузащитника Джейдона Санчо.
Евро-футбол.ру 14:18
Технологии
Взлом аккаунтов Twitter произошел при участии сотрудников соцсети
В ходе недавней хакерской атаки злоумышленники выманили у владельцев аккаунтов Twitter около 120 тысяч долларов.
Goroday.ru 15:33
Происшествия
Два пациента скончались от коронавируса за сутки в Иркутской области
За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 193 инфицированных. На территории региона коронавирус был выявлен уже 11 074 раза.
КП - Иркутск 15 июля в 22:43
Общество
Россия оказалась на пороге чрезвычайных потерь из-за засухи
Из-за чрезвычайно жаркого лета в отдельных регионах российские аграрии оказалась на пороге катастрофических потерь.
Lenta.ru 06:43
Шоу-бизнес
Представитель семьи погибших в ДТП с Ефремовым пожаловался на защиту актера
Руководитель правозащитной компании «Результат» Сергей Аверцев, который представляет интересы сына Виталия Захарова, погибшего в ДТП с участием актера, пожаловался на защиту артиста.
АБН 18:48
Игры
Разработчик S.T.A.L.K.E.R. Дмитрий Ясенев вернулся в GSC Game World
Cyber.sports.ru 11:47
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Политика
Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия 18:39
Игры
Вышел новый трейлер шутера «Crysis Remastered» для Nintendo Switch
Ремастер игры «Crysis» запустится на Nintendo Switch уже совсем скоро, и в рамках подготовки к этому событию разработчик предложил новый трейлер, показывающий две минуты шутера.
Ридус 17:01
Происшествия
МВД: на несанкционированной акции в Москве задержали 132 человека
RT на русском 15 июля в 17:36
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты 15:13
Шоу-бизнес
Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой
Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
Gazeta.SPb 06:31
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Наука
Определен ключевой фактор замедления старения
Выяснилось, что в замедлении процесса старения человека существенную роль играет поддержание нормального уровня железа в крови.
ToDay News Ufa 08:49
Технологии
Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Как стало известно, Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, при этом Xbox One S пока еще остается на конвейере.
Astera 09:37
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
Общество
Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области
Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости 05:32
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
Игромания.ру 10:48
Экономика
Пенсионеры с доходом менее 24 тыс. руб. получат новую денежную льготу
Ранее сообщалось, что многим российским пенсионерам необходимо определиться с тем, сохранить ли за собой определенные льготы или же заменить их денежной выплатой.
Primpress.ru 14:30