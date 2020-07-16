Коронавирус
RT на русскомЧисло случаев коронавируса в мире превысило 14 млн
Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 14 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Отмечается, что число заболевших коронавирусом в мире достигло 14 037 021.
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Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 349 случаев коронавируса
На 16 июля в Свердловской области у 16 984 человек выявлен коронавирус. За последние сутки по выздоровлению выписаны 323 человека.
Kursk.com вчера в 03:39
Армия и оружие
Армения увидела отчаяние в планах Азербайджана ударить по АЭС
Раннее МИД Армении официально заявил, что планы Азербайджана ударить по Мецаморской АЭС угрозу геноцида.
Lenta.ru 17:21
Происшествия
Заливавших краской надписи Black Lives Matter задержали в Нью-Йорке
Полицейские задержали в Нью-Йорке четырех человек, которые в пятницу, 17 июля, вылили краску на надпись Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») на участке Пятой авеню у небоскреба «Трамп тауэр».
Известия 21:39
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Футбол
Лука Модрич: «Посмотрите на то, что делаю на поле, а не на мой возраст»
Не хочу говорить о своем возрасте, лучше посмотрите, что делаю на поле. Мне не нравится говорить о возрасте, — сказал Модрич.
Матч ТВ 18:06
Шоу-бизнес
Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой
Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
Gazeta.SPb 06:31
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Футбол
Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА
Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
Bookmaker-ratings.ru 15:52
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Уголовное дело о клевете в отношении Навального возбудили 2 июля.
RuNews24.ru 05:53
Энергетика
ФАС и Минэнерго предложили отменить запрет на импорт бензина
Предложение разрешить импорт топлива объяснили восстановлением спроса до уровня, который был до эпидемии коронавируса.
Говорит Москва вчера в 11:56
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Здоровье
В США подтвердился случай заражения человека бубонной чумой от белок
Новых случаев заражения не выявлено. Это первый случай заражения человека чумой в Колорадо с 2015 года.
НТВ 15:11
Здоровье
22 человека заболели коронавирусом в Республике Алтай за сутки
Общее число заболеваний в регионе выросло до 1239 За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 22 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с вирусом.
АМИТЕЛ 23:20
Общество
У здания правительства в Екатеринбурге состоялась стихийная дискотека
Массовую дискотеку провели подростки на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, 17 июля сообщает городской портал «Е1».
ИА Красная Весна 17:29
Игры
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом.
Evo-rus.com 09:09
Шоу-бизнес
Агутин признался, что изменял Анжелике Варум
Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru 06:29
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Политика
На Украине предложили план спасения страны
Депутат Верховной рады Украины сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предложил план спасения страны.
Газета.Ru 23:16
Космос
NASA, JAXA и Toyota создадут герметичный дом на колесах для Луны
Концепт герметичного ровера появился еще десять лет назад, тогда над ним также работали NASA и JAXA.
Популярная механика вчера в 03:26
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Происшествия
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07
Технологии
Хакеры научились удаленно поджигать смартфоны
Злоумышленники научились удаленно взламывать и поджигать зарядные устройства телефонов.
Lenta.ru 12:18
Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Технологии
Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Как стало известно, Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, при этом Xbox One S пока еще остается на конвейере.
Astera 09:37
Армия и оружие
Погибший под Горловкой диверсант был американским наемником и нацистом
ИА Красная Весна вчера в 08:27
Здоровье
Ученые назвали картофель опасным продуктом для гипертоников
Стало известно, что высокое кровяное давление неизбежно ведет к потере эластичности сосудов и ухудшению кровотока.
ToDay News Ufa 14:00