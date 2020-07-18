Коронавирус
RT на русскомЧисло случаев коронавируса в мире превысило 14 млн
Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 14 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Отмечается, что число заболевших коронавирусом в мире достигло 14 037 021.
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В мире более 14 млн человек заразились коронавирусом — университет Хопкинса
ИА Красная Веснавчера в 21:23
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Политика
В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»
Полиция сочла этот инцидент преступлением на почти ненависти к украинцам в целом или «украинским членам этого культурного центра», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 00:20
Авто
Daimler сворачивает производство седанов Mercedes-Benz в США и Мексике
После публикации предварительных результатов второго квартала компания Daimler AG объявила о прекращении производства седанов Mercedes-Benz класса C на заводе в Таскалусе (штат Алабама, США) и седанов Mercedes-Benz класса A на заводе в Агуаскальентесе (Мексика).
Коммерсантъ вчера в 09:44
Политика
В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17
Амстердам выяснит, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения малайзийского Boeing в 2014 году, передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД Нидерландов.
RT на русском вчера в 11:47
Происшествия
При стрельбе на юго-востоке Москвы ранили мужчину
На юго-востоке Москвы в ночь на 18 июля произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.
РБК вчера в 22:41
Футбол
«Вест Хэм» выиграл у «Уотфорда» в матче чемпионата Англии по футболу
Лондонский «Вест Хэм» переиграл на своем поле «Уотфорд» 17 июля в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
ИА Красная Весна вчера в 18:57
Армия и оружие
Киевский эксперт дал 36 часов на уничтожение Керченского моста
В случае полномасштабных военных действий на Черном море группировка российских войск в Крыму якобы может быть уничтожена на протяжении 36 часов, считает украинский военный эксперт Михаил Гончар.
ФАН вчера в 14:59
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru 16 июля в 02:43
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru вчера в 17:45
Общество
«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК вчера в 05:40
Политика
России подсказали решение проблемы дефицита воды в Крыму
Россия могла бы решить проблему водоснабжения Крыма, воспользовавшись опытом Израиля 60-х годов прошлого века.
Утро.ru 16 июля в 09:54
Гаджеты
Новый смартфон Samsung оказался близнецом моделей Alcatel и ZTE
Со дня на день Samsung представит свой новый ультрабюджетный смартфон Galaxy A01 Core.
Dgl.ru вчера в 06:37
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
Политика
Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету
Лидеры стран Евросоюза не смогли в пятницу, 17 июля, договориться o формировании семилетнего бюджетного плана в первый день саммита в Брюсселе.
Известия вчера в 23:11
Происшествия
За сутки в Кузбассе скончались сразу два пациента с коронавирусом
У женщины 1963 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии.
КузПресс 00:43
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
Смартфон отличается 6,7-дюймовым OLED-экраном, дисплеем-водопадом Endless Edge, 256 Гб собственной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также врезанной фронталкой на 25 Мп.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Общество
В Хабаровске начался очередной митинг в поддержку Фургала
РБК вчера в 23:37
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады
Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фанатам то, что может видеть только Потап
Каменских поинтересовалась у подписчиков, считают ли они, что фигура осанка и походка являются отражением здоровья и заботы о своем теле.
Слово и Дело вчера в 06:52
Наука
Ученые смогли посчитать среднее количество мыслей у человека за сутки
Замана 16 июля в 00:49
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 13:32
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news вчера в 14:23
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
ТАСС вчера в 07:10
Армия и оружие
Армения и Азербайджан возобновили вооруженные столкновения на границе
Обстрелы в Тавушской области между военными Армении и Азербайджаном возобновились на границе Товузовского района Азербайджана и Тавушской области Армении.
Народные новости 16 июля в 00:34
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50