Коронавирус
BFM.ruЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн
Общее число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 15 млн — эти данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Большинство случаев инфицирования выявлено в США (3 919 559), Бразилии (2 159 654) и Индии (1 193 078).
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Наука
Ученые уточнили теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный
Evo-rus.com 01:11
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Общество
Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина
Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
REGNUM 13:34
Армия и оружие
В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
Шоу-бизнес
«Ах, какая женщина»: 71-летняя Пугачева удивила худыми ногами
На посткарантинной вечеринке Алла Борисовна, не задумываясь, выпорхнула на танцпол вместе с похудевшим Николаем Басковым, певицей Еленой Север и Мариной Юдашкиной.
Комсомольская правда 16:42
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:32
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ 06:08
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Финансы
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
Доллар может рухнуть в 2020 году, заявил экономист Михаил Делягин, подсказав, в какой валюте лучше хранить свои сбережения.
iReactor 05:52
Общество
Дерипаска выступил против расширения Москвы
Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что необходимо остановиться с расширением Москвы.
RT на русском 11:03
Происшествия
Приговор экс-начальнику управления архитектуры правительства ЕАО озвучен в суде
В законную силу вступил приговор в отношении бывшего начальника Управлении архитектуры и строительства правительства ЕАО, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
РИА Биробиджан 19:21
Общество
Медкомиссия в Якутске отменила принудительное лечение шамана Габышева
Повторная медкомиссия приняла решение о том, что принудительно содержать якутского шамана Александра Габышева в психиатрической больнице нет необходимости.
Чита.Ру 02:28
Музыка
Группа ABBA выпустит новые песни в 2021 году
Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году, сообщает издание The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.
Известия 20:30
Экономика
В России жилье одиноких пенсионеров предложили передавать в госфонд
В России придумали способ решить проблему нехватки денег одиноких пенсионеров с жильем.
ФедералПресс вчера в 17:44
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 13:07
Футбол
Клопп рассказал о гордости за выдающийся сезон «Ливерпуля»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о гордости за проведение выдающегося сезона.
Газета.Ru 20:56
Шоу-бизнес
Алексей Глызин дал оценку разводу Пелагеи и Телегина
В последнее время стало появляться довольно много различных фактов о супружеской жизни Пелагеи и Телегина, а также о причинах развода.
Bimru.ru 09:10
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
Кино
Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию
Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша России вчера в 13:00
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран заявлял, что клуб точно будет выступать в РПЛ.
TV BRICS 10:35
Политика
Развожаев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Севастополя
22 июля на заседании Севизбиркома Михаил Развожаев зарегистрирован четвёртым кандидатом в губернаторы Севастополя.
Вести Крым 05:01
Происшествия
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко
На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Газета.Ru 17:20
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru 15:02
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 20 июля в 03:11
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 19:42