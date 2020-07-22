Коронавирус
RT на русскомЧисло случаев коронавируса в мире превысило 15 млн
Больше всего выявленных случаев инфицирования (3,9 млн) приходится на США, далее идут Бразилия (2,1 млн) и Индия (1,2 млн). 19 июля сообщалось, что число жертв коронавируса в мире превысило 600 тыс.
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Коронавирусом в мире заразились более 14,6 миллиона человек - это новый антирекорд
КП - Беларусь20 июля в 01:35
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