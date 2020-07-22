Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЧисло случаев коронавируса в мире превысило 15 млн

Больше всего выявленных случаев инфицирования (3,9 млн) приходится на США, далее идут Бразилия (2,1 млн) и Индия (1,2 млн). 19 июля сообщалось, что число жертв коронавируса в мире превысило 600 тыс.
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Более 15 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАСС12:12

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 млн

РБК12:54

Число случаев коронавируса в мире превысило 15 млн

RT на русском12:46

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов

РИА Новости12:19

Число случаев коронавируса в мире превысило 15 млн

Взгляд.ру13:27

Число случаев коронавируса в мире перевалило за 15 млн — Университет Хопкинса

Телеканал 360°13:11

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 миллионов

Спорт-Экспресс01:50
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Коронавирусом в мире заразились более 14,6 миллиона человек - это новый антирекорд

КП - Беларусь20 июля в 01:35
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:33, Ашберн
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Бывший нападающий самарских "Крыльев Советов", а ныне блогер Евгений Савин заявил, что его бывший клуб пытается купить место "Тамбова" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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В Донецкой народной республике Байдалу обвиняют в причастности к убийству экс-лидера провозглашенной республики Александра Захарченко.
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Армия и оружие

Израиль атаковал цели на юге Дамаска, пострадали семь солдат

Самолеты ВВС Израиля вечером в понедельник атаковали цели в южных окрестностях Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на командование вооруженных сил арабской республики.
Парламентская газета 20 июля в 17:50
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэм Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 14:53
Политика

США обвинили Россию в невозможности достичь прогресса в отношениях

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обвинил Россию в невозможности достичь прогресса в отношениях.
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Турнир АСА 107 в ходе которого 24 июля в Сочи встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов, пройдет без зрителей, в формате телешоу.
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Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
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Общество

Мурашко обозначил сроки регистрации вакцины от коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» обозначил сроки регистрации первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Shraibikus News 15:57
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Политика

Киев передал списки для обмена пленными с ЛНР и ДНР

Украина передала список для взаимного обмена удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР.
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Один из фанатов семейной четы поделился своим мнением о том, что Максим более добр с детьми, больше уделяет им времени и вообще больше вовлечен в процесс взросления Лизы и Гарри.
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В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

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Армия и оружие

Украинские боевики обстреляли село Знаменка в ЛНР

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Общество

Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
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В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

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США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне

США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
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Названа дата дебюта новых кроссоверов Outlander и ASX

Американское подразделение Mitsubishi на днях рассекретило дату премьеры новых кроссоверов ASX и Outlander.
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Составлен рейтинг лучших хоррор-фильмов первой половины 2020 года

Список лучших фильмов ужасов за первое полугодие текущего года составило издание Сollider.
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Футбол

Лучшим вратарем чемпионата России по футболу признан Беленов

Лучшим стал голкипер "Уфы" Александр Беленов, который сыграл 13 матчей "на ноль", как и Юрий Дюпин из "Рубина" и Игорь Акинфеев из ЦСКА.
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Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
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Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой

Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
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Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России

Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
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Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

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Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

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