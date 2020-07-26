Коронавирус
Rambler News ServiceЧисло случаев коронавируса в мире превысило 16 млн
Число зараженных новыми коронавирусом во всем мире превысило 16 млн человек. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев достигло 16 046 986. Умерли от заболевания COVID-19, возбудителем которого является новый коронавирус, более 644 тыс. человек.
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Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Полит.ру вчера в 04:05
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Здоровье
126 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 26 июля в Ростовской области у 12 270 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 292 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:17
Футбол
В последнем туре Английской Премьер-лиги нас ждут 4 главные интриги
Рассказываем о четырех главных интригах финального тура АПЛ.
LiveResult.Ru вчера в 07:43
Единоборства
Вердум заявил, что хочет провести ещё один бой с Фёдором Емельяненко
Бразильский боец смешанного стиля Фабрисиу Вердум заявил, что хочет провести ещё один поединок с россиянином Фёдором Емельяненко.
RT на русском 06:29
Политика
Сбежавший в Россию соперник Лукашенко рассказал о своих планах
Сбежавший в Россию основатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого называли одним из основных соперников главы Белоруссии Александра Лукашенко в президентской гонке, рассказал в интервью Forbes о своих ближайших планах.
Lenta.ru 06:59
Футбол
ФК «Зенит» завоевал Кубок России
Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл в субботу подмосковные «Химки» в финале розыгрыша Олимп-Кубка России-2019/20.
BFM.ru вчера в 12:15
Здоровье
На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля.
REGNUM 04:44
Единоборства
Поединок в женском боксе завершился нокаутом за семь секунд
Как писал NEWS.ru, первая олимпийская чемпионка в истории женского бокса, экс-футболистка сборной Ирландии Кэти Тэйлор (13-0, 6 КО) победила техническим нокаутом в девятом раунде бразильянку Рози Воланте (14-1, 8 КО) на вечере бокса в Филадельфии (США).
News.ru вчера в 08:32
Футбол
Феллайни сделал хет-трик за 7 минут в матче чемпионата Китая
32-летний бельгиец сделал хет-трик в матче 1-го тура против "Далянь Про" (3:2).
Sports.ru 07:42
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Происшествия
Россияне выстроились в живую цепь ради спасения тонувшей женщины
На кадрах виден подплывающий к тонущей женщине мужчина, а на берегу люди выстроились в живую цепь, чтобы помочь ему вытащить пострадавшую на берег.
Lenta.ru 07:07
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
РИА Новости 07:02
Общество
Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
РБК вчера в 17:42
Политика
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.
Москва 24 05:56
Футбол
В «Спартаке» пошутили по поводу VAR
RT на русском 07:40
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Армия и оружие
Россия успешно завершает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у России появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.
Телеканал Санкт-Петербург 05:25
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
Совладелец РЕСО возместит ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве.
Коммерсантъ 06:59
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Интернет
В Telegram появились видеозвонки на iOS в тестовом режиме
Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки. Об этом сообщает портал "Код Дурова". Пока что новая функция доступна только на iOS.
Газета.Ru 07:18
Футбол
Главный тренер «Бунедкора» назвал трансфер Жалолиддинова в «Локомотив» хорошим бизнесом
Ранее главный тренер «Навбахора» из Узбекистана Андрей Канчельскис в интервью ProstoProSport отметил, что как игрок Жалолиддинов пока маленький ребенок, который любит повозиться с мячом и не отличается хорошей физической подготовкой, а потому ему еще рановато выступать за «Локомотив».
ProstoProSport 05:18
Здоровье
Ученые раскрыли секрет похудения благодаря балансу трех гормонов
Похудеть и сохранить результат на долгое время можно с помощью нескольких гормонов, сообщил ведущий автор исследования сотрудникам зарубежного интернет-издания Fit for Fun.
Народные новости 06:49
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
Ко всему прочему, в распоряжении пользователей появится улучшенный поиск. Он позволит отыскивать фотографии, видео, ссылки и прочий контент.
Evo-rus.com 02:31
Происшествия
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
РИА Новости 05:06
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Piter.tv 24 июля в 08:16
Общество
Российский депутат устроил алкогольную вечеринку на набережной Севастополя
Российский политик и председатель молодежного парламента при законодательном собрании Калужской области Денис Зиновкин устроил алкогольную вечеринку на набережной Севастополя.
Lenta.ru 07:45
Футбол
РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами
Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем вчера в 11:14
Игры
Студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В этом году GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R 2. Из трейлера можно понять, что вторая часть сохранила в себе локации первой, например место, где у костра сидят люди с гитарой.
iReactor 23 июля в 17:29