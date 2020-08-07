Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

Более 19 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 19 млн человек, умерли более 713 тыс. зараженных. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Общее число заболевших составило 19 021 922 человека.В источнике
С чего всё началось
Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 19091446 человек, из них умерли 3,7% — 714767, вылечились 60,5% — 11550232 человека, сообщает
 Университет Джонса Хопкинса.
Полит.ру02:27
Подробнее о событии
Полит.ру

В мире коронавирусом заразились более 19 млн человек, свыше 714 тысяч умерли

Полит.ру02:27
Российская газета

Число заболевших коронавирусом в мире перешагнуло 19-миллионный рубеж

Российская газета23:51
РБК

Более 19 млн человек в мире заразились коронавирусом

РБК23:36
Общественная служба новостей

Коронавирусом в мире заразились более 19 млн человек

Общественная служба новостей00:48
ИА Красная Весна

Количество заражений коронавирусом в мире перевалило за 19 миллионов

ИА Красная Весна01:05
РИА Новости

Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов

РИА Новости22:19
REGNUM

В мире выявлено более 19 млн случаев заражения коронавирусом

REGNUM22:42

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия
Газета.Ru02:43
872

Причиной роста летальности в мире может быть мышьяк в рисе

Эксперты добавили, что 25 процентов потребителей риса в Британии с наибольшим риском сердечно-сосудистой летальности могут иметь более высокий риск смерти от болезней сердца и сосудов из-за воздействия неорганического мышьяка.
МедиаПоток02:00
52

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Первый президент России Борис Ельцин надеялся, что его преемник Владимир Путин будет "бегать" к нему за советом, но этого не произошло, и между ними возникла "трещина", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости19:24
685

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
475