Более 19 млн человек в мире заразились коронавирусом
Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 19 млн человек, умерли более 713 тыс. зараженных. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Общее число заболевших составило 19 021 922 человека.В источнике
С чего всё началось
Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 19091446 человек, из них умерли 3,7% — 714767, вылечились 60,5% — 11550232 человека, сообщает
Университет Джонса Хопкинса.
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