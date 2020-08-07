Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Первый президент России Борис Ельцин надеялся, что его преемник Владимир Путин будет "бегать" к нему за советом, но этого не произошло, и между ними возникла "трещина", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.