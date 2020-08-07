Число случаев коронавируса в мире превысило 19 млн
Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 19 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Так, по данным на 7:47 мск во всем мире зарегистрировано 19 025 580 случаев заражения коронавирусом. Скончались 713 845 инфицированных, 11 495 650 пациентов выздоровели.В источнике
С чего всё началось
Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 19091446 человек, из них умерли 3,7% — 714767, вылечились 60,5% — 11550232 человека, сообщает
Университет Джонса Хопкинса.
Подробнее о событии