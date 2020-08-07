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Rambler News Service
Rambler News Service

Число случаев коронавируса в мире превысило 19 млн

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 19 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Так, по данным на 7:47 мск во всем мире зарегистрировано 19 025 580 случаев заражения коронавирусом. Скончались 713 845 инфицированных, 11 495 650 пациентов выздоровели.В источнике
С чего всё началось
Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 19091446 человек, из них умерли 3,7% — 714767, вылечились 60,5% — 11550232 человека, сообщает
 Университет Джонса Хопкинса.
Полит.ру02:27
Подробнее о событии
ТАСС

Более 19 млн заразившихся коронавирусом в мире. США по-прежнему лидируют по заболеваемости

ТАСС07:21
Российская газета

Число заболевших коронавирусом в мире перешагнуло 19-миллионный рубеж

Российская газета23:51
Полит.ру

В мире коронавирусом заразились более 19 млн человек, свыше 714 тысяч умерли

Полит.ру02:27
REGNUM

Общее количество жертв COVID-19 в мире превысило 700 тысяч

REGNUM02:07
Фонтанка.Ру

Коронавирусом в мире заболели более 19 миллионов человек. За сутки заразились более 270 тысяч

Фонтанка.Ру01:36
РИА Новости

Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов

РИА Новости22:19
Псковское агентство информации

18,2 млн человек в мире заразились коронавирусом

Псковское агентство информации4 августа в 02:32

Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты
Российская газета5 августа в 07:12
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В Омской области девушка до смерти изнасиловала друга лопатой

По версии следствия и суда, 22-летняя местная жительница в августе 2019 года в деревне Михайловке после совместного распития спиртного избила у себя дома 37-летнего мужчину, после чего изнасиловала его черенком лопаты.
МонаВиста06:42
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБК05:27
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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)07:00
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В TikTok прокомментировали указ Трампа о мерах против компании

В четверг президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его "дочками".
ТАСС05:52
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