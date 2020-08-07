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РБК
РБК

Более 19 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 19 млн человек, умерли более 713 тыс. зараженных. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Общее число заболевших составило 19 021 922 человека.В источнике
С чего всё началось
Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 19091446 человек, из них умерли 3,7% — 714767, вылечились 60,5% — 11550232 человека, сообщает
 Университет Джонса Хопкинса.
Полит.ру02:27
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Полит.ру

В мире коронавирусом заразились более 19 млн человек, свыше 714 тысяч умерли

Полит.ру02:27
REGNUM

Общее количество жертв COVID-19 в мире превысило 700 тысяч

REGNUM02:07
РИА Новости

Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов

РИА Новости22:19
Общественная служба новостей

Коронавирусом в мире заразились более 19 млн человек

Общественная служба новостей00:48
РБК

Более 19 млн человек в мире заразились коронавирусом

РБК23:36
Российская газета

Число заболевших коронавирусом в мире перешагнуло 19-миллионный рубеж

Российская газета23:51
Псковское агентство информации

18,2 млн человек в мире заразились коронавирусом

Псковское агентство информации4 августа в 02:32

Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП

Свидетель по делу Михаила Ефремова не сомневается, что именно актер был за рулем из джипа, он видел, как несколько человек помогали ему покинуть машину, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости04:06
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Суд в Москве огласил приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

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Общественное телевидение Россиивчера в 11:47
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Коммерсантъ17:53
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Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

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Вести.Ru02:55
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

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REGNUM21:48
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Ведомости02:27
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