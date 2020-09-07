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Rambler News Service
Rambler News Service

Число случаев коронавируса в мире превысило 27 млн

По данным оперативного штаба на 6 сентября, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 5 195 – до 1 025 505. За весь период от коронавируса выздоровели 840 949 человек, зарегистрировано 17 820 летальных исходов, связанных с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 27103845 человек, из них умерли 3,2% — 883342, вылечились 66,9% — 18137310 человек, сообщает
 Университет Джонса Хопкинса.
Полит.ру02:08
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Псковское агентство информации

Более 27,2 млн человек в мире заразились коронавирусом

Псковское агентство информации03:05
Полит.ру

В мире коронавирусом заразились более 27,1 млн человек, свыше 883 тысяч умерли

Полит.ру02:08
ИА Красная Весна

В Африке число инфицированных SARS-CoV-2 приблизилось к 1,3 млн человек

ИА Красная Веснавчера в 12:07
ТАСС

Более 27 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАСС21:57
Вести.Ru

Число заразившихся коронавирусом перевалило за 27 миллионов

Вести.Ru22:16
Российская газета

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 27 миллионов

Российская газета22:18
Псковская Лента Новостей

Более 26 млн человек в мире заразились коронавирусом

Псковская Лента Новостей4 сентября в 02:05
КП - Беларусь

В мире уже более 27 миллионов человек заразились коронавирусом

КП - Беларусь02:40

«Уктусский стрелок» рассказал, как убивал девушек

Екатеринбург, 7 сентября 2020, 12:07 — REGNUM В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве двух девушек Алексей А. рассказал следователям, каким образом в августе 2018 года на горе Уктус были убиты две девушки, а также о подготовке к преступлению.
REGNUM05:07
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Адвокат Ефремова заявил о намерении выложить запись суда над актёром

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в эфире Первого канала о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
RT на русском06:01
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«Ъ»: депутат Госдумы пожаловался на Apple в ФАС

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции "Единая Россия" Антон Горелкин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку компании Apple.
Газета.Ru04:33
8

В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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