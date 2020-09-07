Число случаев коронавируса в мире превысило 27 млн
По данным оперативного штаба на 6 сентября, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 5 195 – до 1 025 505. За весь период от коронавируса выздоровели 840 949 человек, зарегистрировано 17 820 летальных исходов, связанных с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 27103845 человек, из них умерли 3,2% — 883342, вылечились 66,9% — 18137310 человек, сообщает
Университет Джонса Хопкинса.
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ИА Красная Веснавчера в 12:07