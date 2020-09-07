Телеканал 360° 1 23

По данным оперативного штаба на 6 сентября, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 5 195 – до 1 025 505. За весь период от коронавируса выздоровели 840 949 человек, зарегистрировано 17 820 летальных исходов, связанных с коронавирусом.