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Общество В Якутии заявили о шести случаях заражения коронавирусом Якутск, 20 марта 2020, 15:22 — REGNUM В Якутии выявлено шесть случаев заражения коронавирусом, сообщили 20 марта в оперативном штабе при правительстве региона.

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Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.