Коронавирус

Радио 1Радио 1Число случаев заболевания коронавирусом в Подмосковье достигло 18

Накануне сообщалось, что диагноз подтверждён у 17 жителей Московской области. Власти Подмосковья рекомендовали временно закрыть кинотеатры в торговых центрах Лото и "Монополия".
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В Подмосковье сообщили о 18-м случае заражения коронавирусом

Kolomna-spravka.ru09:17

Число случаев заболевания коронавирусом в Подмосковье достигло 18

Радио 108:55

Еще один случай заболевания коронавирусом выявлен в Подмосковье, всего 18 - Минздрав региона

Интерфакс - Россия08:14

В Подмосковье число заразившихся коронавирусом достигло 18 человек

РИАМО08:18

Восемнадцать случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Подмосковье

Подмосковье Сегодня08:48

В Подмосковье выявили новый случай заражения коронавирусом

РИА Новости08:27

У пассажира самолета «Мадрид - Москва» подтвердился коронавирус

Mosaica.ru17 марта в 07:00
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Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv 09:10
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Вести.Ru 09:27
Общество

Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса

Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.
РИА Новости 09:15
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку после обвала рубля

Совет директоров Центробанка на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Большинство аналитиков хотя и предсказывали именно это решение, но допускали любой вариант развития событий – и снижение, и повышение ключевой ставки.
Ведомости 06:30
Политика

СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом

Власти России были готовы к тому, что после разрыва сделки с Саудовской Аравией мировые цены на нефть упадут примерно до $20 за баррель, и Кремль не станет первым просить о перемирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства.
РБК 07:06
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Технологии

Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ

Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Astera вчера в 11:52
Путешествия

Pegas Touristik аннулирует туры за рубеж с 23 марта до 20 апреля

Туроператор Pegas Touristik аннулирует все туры за рубеж с 23 марта до 20 апреля включительно, заявила РИА Новости генеральный директор компании Анна Подгорная.
РИА Новости 07:26
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Происшествия

В подмосковной квартире нашли ребенка с запиской передать его полиции

РИА Новости 09:49
Футбол

«Слава богу, я не москаль»: Сенегалец из «Карпат» прошел тест Gradient

В сезоне-2019/20 Дийе сыграл три матча, в которых сумел забить один гол.
РИА Новости 08:38
Космос

Построена общая геоморфологическая карта поверхности спутника Сатурна Титана

XXII век 08:47
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Кино

Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:32
Происшествия

После взрыва газа в Перми возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Перми, в результате которого погиб один человек и ещё трое получили ранения.
RT на русском 06:55
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 05:33
Энергетика

Российская нефть упала ниже 19 долларов за баррель

Цена российской нефтяной смеси Urals 18 марта составила 18,64 долларов за баррель, что соответствует ценам 2002 года.
Российская газета вчера в 08:36
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Общество

В Якутии заявили о шести случаях заражения коронавирусом

Якутск, 20 марта 2020, 15:22 — REGNUM В Якутии выявлено шесть случаев заражения коронавирусом, сообщили 20 марта в оперативном штабе при правительстве региона.
REGNUM 08:22
Общество

«Аэрофлот» назвал странными обвинения ФАС из-за цен на билеты

В компании «Аэрофлот» назвали странными претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), потребовавшей от авиакомпании незамедлительно устранить нарушения в сфере политики установки цен на билеты.
РБК 07:45
Шоу-бизнес

Собчак назвала Богомолова своим «первым мужчиной»

Скандальная телеведущая Ксения Собчак опубликовала трогательный пост в Instagram, в котором призналась в любви своему супругу, режиссеру Константину Богомолову.
Вечерняя Москва 07:30
Политика

Путин и Токаев обсудили меры по борьбе с коронавирусом

В пятницу состоялся разговор президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.
Взгляд.ру 09:10
Футбол

«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат

По информации AS, каталонский клуб может попросить игроков пойти на понижение окладов в связи с финансовыми трудностями, возникшими из-за пандемии коронавируса.
Бомбардир.ру 06:47
Общество

Коронавирус может привести к ожирению

Внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян считает, что во время самоизоляции на карантин или переводе на удаленную работу россияне начнут меньше двигаться и больше есть, что может привести к проблемам со здоровьем, в том числе лишнему весу и алкоголизму, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 01:00
Политика

Кремль опроверг возможность закрытия Москвы в связи с коронавирусом

В Кремле не обсуждается возможность закрытия Москвы в связи с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:53
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России более 300 автомобилей

Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 327 автомобилей Mercedes-Benz A-Class, B-Class, CLA и GLE/GLS.
Автоновости дня 04:41
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Гаджеты

Sony презентовала PlayStation 5

Новая игровая консоль Sony PlayStation 5 обзаведется улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей приставкой.
Gazeta.SPb вчера в 17:21
Экономика

Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля

Национальная валюта пострадала из-за обвала цен на нефть, а также из-за общего укрепления доллара США на рынке Форекс.
REGNUM вчера в 01:32
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-заммэра Воронежа по делу о взятке

РИА Новости 09:25
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