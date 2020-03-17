Коронавирус
Радио 1Число случаев заболевания коронавирусом в Подмосковье достигло 18
Накануне сообщалось, что диагноз подтверждён у 17 жителей Московской области. Власти Подмосковья рекомендовали временно закрыть кинотеатры в торговых центрах Лото и "Монополия".
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Еще один случай заболевания коронавирусом выявлен в Подмосковье, всего 18 - Минздрав региона
Интерфакс - Россия08:14
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Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля
Национальная валюта пострадала из-за обвала цен на нефть, а также из-за общего укрепления доллара США на рынке Форекс.