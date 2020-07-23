Коронавирус
RT на русскомЧисло случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 16 млн
Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 16 млн. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
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Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов человек
Народные новости22 июля в 17:31
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Здоровье
Ученый рассказал, почему россиянам нужно есть меньше соли
Россияне в среднем потребляют 12 грамм соли в день при рекомендуемой ВОЗ и Минздравом норме в пять грамм, рассказал руководитель научного направления Оптимальное питание "ФИЦ питания и биотехнологии" Александр Батурин.
РИА Новости 01:57
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ состоялся во Владивостоке
Во Владивостоке прошел парад военных кораблей в честь Дня Военно-морского флота России.
РБК вчера в 22:37
Футбол
Хавбек «Динамо» Хильемарк покинет клуб в межсезонье
Хавбек московского "Динамо" Оскар Хильемарк покинет клуб в межсезонье.
Газета.Ru вчера в 17:38
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Леонид Якубович разъяснил ситуацию со своим возможным уходом из шоу Поле чудес, которое ведет на протяжении последних 30 лет.
iReactor 00:12
Футбол
Юран назвал пенальти «Зенита» в финале Кубка России сомнительным
Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался по поводу финального матча Кубка России против «Зенита».
Нева Спорт вчера в 14:34
Общество
Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса
CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
РБК вчера в 19:45
Армия и оружие
В США предлагают продать Польше танки «Абрамс» для сдерживания России
The National Interest считает, что американские власти должны задуматься над тем, чтобы продать Польше свои танки "Абрамс".
Газета.Ru вчера в 15:46
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
Единоборства
Два российских бойца одержали победы на турнире UFC Fight Island 3
Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Мовсар Евлоев и Рамазан Эмеев одержали победы на турнире UFC Fight Island 3. Об этом сообщается на сайте промоушена.
Lenta.ru 02:31
Армия и оружие
Главный военно-морской парад состоится сегодня в Петербурге
Президент России Владимир Путин своим указом установил проведение Главного военно-морского парада в Петербурге три года назад.
Эхо Москвы 00:06
Общество
Названы продукты для сохранения молодости кожи
Ученый из Эдинбургского университета доктор Рупи Ауйла рассказал, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы чувствовать себя хорошо и выглядеть молодо.
Известия вчера в 23:06
Наука
В Бийске разработали анальгетик на основе компонента взрывчатки
Бийские учёные вместе с коллегами из Томска синтезировали первый в мире анальгетик на основе компонентов взрывчатых веществ.В качестве сырья впервые был использован глиоксаль, который используется для производства взрывчатки и ракетного топлива.
Алтайская правда 02:17
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Политика
Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году
Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru вчера в 13:59
Экономика
Дегтярева удивила информация о покупке Хабаровском газа за доллары
Виро губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями Советской Гавани заявил, что был сильно удивлен информацией о том, что регион закупает за доллары газ, который американская компания Exxon Neftegas добывает на Сахалине.
РИА Новости 02:48
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Происшествия
Подозреваемый признался в поджоге собора Нанта
Выходец из Руанды, который ранее был задержан по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, признался в поджоге, сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру.
Коммерсантъ 02:58
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 02:16
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 08:54
Кино
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Саксон
ИА Красная Весна 02:06
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста 24 июля в 12:02
Общество
Вспышка коронавируса зафиксирована в детском лагере Кузбасса
Известия вчера в 02:34
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе
Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru вчера в 11:04