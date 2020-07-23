Коронавирус
RT на русскомЧисло случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 16 млн
Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 16 млн. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
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Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов человек
Народные новости22 июля в 17:31
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Политика
Джонсон собрался пересмотреть законы из-за страха перед Россией
Лондон, 26 июля 2020, 07:27 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже из-за опасности так называемого «российского вмешательства» во внутреннюю политику страны, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 00:27
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Армия и оружие
Британия увидела угрозу в испытании российского космического спутника
Власти Великобритании увидели угрозу в испытании российского космического спутника. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Lenta.ru вчера в 23:13
Происшествия
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:33
Шоу-бизнес
Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов на карантине
Выступив, артист с удовольствием рассказал, что он делал, чтобы появиться после карантина на публике постройневшим, передаёт «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 17:25
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 24 июля в 12:07
Политика
Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
Коммерсантъ 00:41
Космос
РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
РИА Новости 24 июля в 20:37
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как фракция ценит их поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
News.ru вчера в 07:11
Общество
Молодые семьи в РФ получат выплаты на покупку жилья комфорткласса
Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы получить выплаты на покупку жилья комфорткласса, молодым семьям необходимо участвовать в программе обеспечения доступным жильем.
ToDay News Ufa 24 июля в 15:42
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 08:54
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Здоровье
На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой
В сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели на неопределенный срок карантин после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 00:32
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Киберспорт
Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды
Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
Чемпионат вчера в 17:38
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Live24 24 июля в 05:03
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ состоялся во Владивостоке
Во Владивостоке прошел парад военных кораблей в честь Дня Военно-морского флота России.
РБК вчера в 22:37
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Здоровье
Вологодская область выбилась в лидеры по количеству вшей у населения
Вологодской области досталось седьмое место. Там на 100 000 граждан – 108 случаев педикулеза.
Evo-rus.com 24 июля в 03:44
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ вчера в 06:18
Футбол
Арбитр Федотов считает, что Малком симулировал в эпизоде с пенальти в ворота «Химок»
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота «Химок» в матче финала Кубка России с «Зенитом» (0:1).
RT на русском вчера в 12:47
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия
В заливе под Новосибирском нашли тело многодетной женщины
В воде в Бердском заливе под Новосибирском обнаружили тело женщины.
РБК 01:27
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Происшествия
Рейс Москва — Улан-Удэ сел в Иркутске из-за курильщика на борту
Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира.
НТВ 01:20
Авто
ГАЗ получил заем на 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT»
Avtovesti.com вчера в 07:15