Коронавирус
РБКЧисло случаев заражения COVID-19 в России превысило 850 тыс
В России за сутки выявили 5 427 зараженных COVID-19, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 850 870, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. По его данным, за последние 24 часа заразившихся обнаружили во всех 85 регионах страны.
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Политика
Кравчук хочет подключить США к переговорам по Донбассу
Глава украинской делегации в Минской контактной группе Леонид Кравчук считает, что при участии Соединенных Штатов урегулирование конфликта на Донбассе стало бы более эффективным.
Военное обозрение 04:18
Общество
В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август
ПФР прокомментировала возможность продления выплат в размере 10 тысяч рублей на детей.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Общество
Жители Хабаровска вечером вновь вышли на демонстрацию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала
Дневное шествие в поддержку Фургала не состоялось из-за сильного ливня. Жители города проводят акции протеста уже 23-й день подряд.
Эхо Москвы 08:31
Футбол
Источник: «Рубин» предлагал Кокорину € 3 млн в год, как и «Спартак»
Соглашение форварда подписано по схеме «3+1». С 2016 по 2020 год Кокорин выступал за «Зенит».
Чемпионат 08:54
Футбол
«Лацио» планирует усилиться форвардом «Реала»
«Лацио» интересуется нападающим «Реала» Борхой Майоралем, сообщает Marca.
Спорт-Экспресс 03:18
Общество
Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
РИА Новости 01:52
Общество
В Подмосковье отменили обсервацию для прилетевших из-за рубежа
В Московской области отменили отменили обсервацию для прибывших из-за рубежа граждан.
РБК 09:11
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:23
Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru вчера в 07:52
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
Происшествия
Жертвами ДТП под Волгоградом стали четыре человека, выжил лишь ребенок
В Волгоградской области четыре человека стали жертвами ДТП, также пострадал маленький ребенок.
Газета.Ru 09:24
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
ToDay News Ufa вчера в 09:46
Путешествия
В Турции гостям отелей запретили самим накладывать еду на «шведских столах»
Известия 08:58
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса вчера в 13:07
Происшествия
Бывшего британского министра задержали по обвинению в изнасиловании
Бывший британский министр и член парламента от консервативной партии задержан по обвинению в изнасиловании коллеги.
Lenta.ru 08:07
Общество
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 субъектах России либо ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, либо заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 07:12
Происшествия
Полицейские поймали стрелявшего из автомата мужчину в Петербурге
Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из автомата под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Морской набережной в Санкт-Петербурге.
Известия 05:59
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Общество
Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре
Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
Газета.Ru 04:54
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Политика
СМИ узнали о переносе послания Лукашенко к нации в преддверии выборов
Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к нации, которое было запланировано на 3 августа во Дворце Республики, может быть перенесено.
РБК 08:37
Происшествия
Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения
Lenta.ru вчера в 19:07
Общество
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после схода с путей вагонов с углем в Коми
"Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту схода 11 груженых грузовых полувагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:51
Футбол
Юран: ходят слухи, что «Уфа» и «Химки» будут подкладываться под «Спартак»
Уволенный из «Химок» Сергей Юран во время разговора с пранкерами заявил, что располагает сведениями, согласно которым химчане и «Уфа» в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) должны будут проиграть московскому «Спартаку» в обоих матчах чемпионата.
RT на русском 09:21
Общество
Разлученные на 53 года сестры воссоединились благодаря коронавирусу
Разлученные на 53 года сестры воссоединились благодаря коронавирусу в американском штате Небраска.
Lenta.ru 08:14
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Телесериал кабельного канала HBO "Игра престолов" был признан лучшим проектом XXI века.
Москва 24 30 июля в 12:29