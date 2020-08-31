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РБК
РБК

Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 995 тыс

В России за последние 24 часа коронавирусом COVID-19 заболели 4993 человека.В источнике
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Известия

В августе в России зафиксировано на 19% меньше заболевших COVID-19

Известия04:05
Lenta.ru

Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

Lenta.ru03:37
Новый День

Суточная прибавка новых случаев Covid-19 в России продолжила рост

Новый День03:52
Национальная служба новостей

В России выявили почти 5 тысяч новых случаев COVID-19

Национальная служба новостей03:45
Forbes

В России выявили максимальное число новых заболевших COVID-19 с середины августа

Forbes04:01
РБК

Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 995 тыс

РБК03:37
ПРАЙМ

Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки

ПРАЙМ03:32

СК два месяца не мог предъявить Фургалу ключевое обвинение в убийстве

Следствие до сих пор не может предъявить экс-губернатору Сергею Фургалу обвинение по ключевому эпизоду - убийству бизнесмена Евгения Зори, поскольку ранее прокуратура Хабаровска признала Фургала не причастным к этому преступлению.
СК два месяца не мог предъявить Фургалу ключевое обвинение в убийстве
Интерфакс03:34
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«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства.
РИА Новости02:34
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В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил 29 августа, что стране угрожает бедствие большее, чем Чернобыльская катастрофа.
Известиявчера в 11:26
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Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей в августе

По сообщению Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астероид 2011 ES4 диаметром от 22 до 49 метров приблизится 1 сентября к Земле на расстоянии около 120 тысяч километров, он пролетит со скоростью примерно 8 км/с.
TV BRICS01:37
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В «индивидуальной гонке» танкового биатлона победила команда из России

Этап «Индивидуальная гонка» конкурса «Танковый биатлон» в рамках Международных армейских игр завершился на полигоне в подмосковном Алабино, 30 августа сообщает объединенный пресс-центр АрМИ-2020.
ИА Красная Веснавчера в 16:42
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На Ленинградской АЭС запустили ядерный реактор нового энергоблока

«На Ленинградской АЭС (входит в состав электроэнергетического дивизиона Росатома) стартовал заключительный этап физического пуска новейшего энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200», — отметили в компании.
РБК03:46
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DHL Fastest Pit Stop Award: Лучший пит-стоп у Williams

Команда Гонщик Время Круг Очки 1. Williams Н.Латифи 2.37 10 25 2. Mercedes Л.Хэмилтон 2.50 11 18 3. Red Bull А.Элбон 2.52 11 15 4. Red Bull М.Ферстаппен 2.63 11 12 5. Ferrari С.Феттель 2.64 11 10 6. Alfa Romeo К.Райкконен 2.66 10 8 7. McLaren Л.Норрис 2.66 11 6 8. AlphaTauri П.Гасли 2.70 26 4 9. Racing Point С.Перес 2.79 18 2 10.
F1news.ru02:52

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

"Газпром" подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши (UOKiK), ранее оштрафовавшего российскую компанию на сумму в 213 млн злотых (более 57 млн евро) за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета04:41
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