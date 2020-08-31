Следствие до сих пор не может предъявить экс-губернатору Сергею Фургалу обвинение по ключевому эпизоду - убийству бизнесмена Евгения Зори, поскольку ранее прокуратура Хабаровска признала Фургала не причастным к этому преступлению.
Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства.
По сообщению Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астероид 2011 ES4 диаметром от 22 до 49 метров приблизится 1 сентября к Земле на расстоянии около 120 тысяч километров, он пролетит со скоростью примерно 8 км/с.
«На Ленинградской АЭС (входит в состав электроэнергетического дивизиона Росатома) стартовал заключительный этап физического пуска новейшего энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200», — отметили в компании.
"Газпром" подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши (UOKiK), ранее оштрафовавшего российскую компанию на сумму в 213 млн злотых (более 57 млн евро) за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".
Подгорица, 31 августа 2020, 10:16 — REGNUM По результатам обработки 98,55% голосов на выборах в парламент Черногории лидирует коалиция вокруг Демократической партии социалистов республики Мило Джукановича.