Жертвами вируса по всему миру стали по меньшей мере 119 тысяч заболевших. Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило два миллиона, сообщает университет Хопкинса, ведущий статистику заболевания.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило два миллиона

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