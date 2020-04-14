Общество
ТК ЗвездаЧисло случаев заражения COVID-19 в мире превысило два миллиона
Жертвами вируса по всему миру стали по меньшей мере 119 тысяч заболевших. Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило два миллиона, сообщает университет Хопкинса, ведущий статистику заболевания.
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Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Evo-rus.com вчера в 02:44
Политика
Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 18:46
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета вчера в 20:31
Общество
Пожар в Чернобыльской зоне достиг хранилищ с радиоактивными отходами
Ореанда-Новости вчера в 11:43
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Здоровье
Пушков указал на скрытую опасность коронавируса
Главная опасность COVID-19 заключается в том, что некоторые пациенты с коронавирусом не имеют никаких симптомов.
ФедералПресс 00:07
Политика
Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM вчера в 14:06
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС вчера в 17:03
Экономика
О скором кризисе предупредил банки Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами.
Live24 вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Тину Канделаки осудили за отфотошопленный живот
С нападками на Канделаки накинулась и Ксения Собчак.
КМВ Новости вчера в 10:30
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс вчера в 11:47
Здоровье
Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав
Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус.
Live24 вчера в 06:46
Общество
Число перешедших на «удаленку» россиян выросло почти в пять раз
Количество россиян, которые работают в компаниях, полностью перешедших на удаленный режим работы с конца марта, выросло почти в пять раз.
РБК вчера в 23:00
Энергетика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Наука
Унаследованные от отца митохондрии оказались гигантской вставкой в ядерный геном
Гигантская вставка митохондриальной ДНК (мтДНК) создает иллюзию присутствия отцовских митохондрий, тогда как на самом деле их нет.
N+1 вчера в 03:24
Энергетика
О необходимости сделки ОПЕК+ заявил глава «Газпром нефти»
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков считает, что соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было необходимо, и в нем нет ничего унизительного.
Свободная Пресса 00:32
Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru вчера в 04:41
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
Общество
На сайте мэрии Москвы появился доступ к оформлению цифровых пропусков
Доступ к оформлению спецпропусков для передвижения по Москве на общественном и личном транспорте открылся на официальном сайте мэра и правительства столицы mos.ru, такая возможность появилась в разделе "Услуги".
РИА Новости вчера в 02:42
Кино
Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3»
Персонажи из книги «Гарри Поттер» Джоан Роулинг появятся в фильме «Фантастические твари 3». Речь идет о Хагриде и юном Волан-де-Морте.
Мойка78 вчера в 17:18
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
Здоровье
Разработаны принципы рациона для россиян на время самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для лиц, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях.
ZAB.RU вчера в 23:01
Общество
Эксперт рассказал, как получить максимальное пособие по безработице
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности "Финшок" Ольга Дайнеко рассказала РИА Новости, что делать, чтобы получить официальный статус безработного и на какие выплаты после этого можно рассчитывать.
ПРАЙМ вчера в 20:20
Общество
Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля.
Ведомости вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина вышла из комы и попросила жареной картошки
Бабкина очень слаба и практически не может говорить, однако призналась, что очень голодна и попросила принести ей жареной картошки с квашеной капустой.
Paparazzi.ru вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото
13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
Амур.инфо вчера в 22:25
Экономика
Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 03:19
Происшествия
К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в своем телеграм-канале, что рано утром к нему пришли с обыском.
Медиазона 00:19
Гаджеты
Motorola представит 22 апреля флагманский смартфон
3DNews вчера в 12:01
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27