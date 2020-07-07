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Политика ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7800 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7800. 8

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Здоровье Глава и трое сотрудников минздрава Кузбасса заразились коронавирусом Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, сотрудники последнего находятся в зоне риска заражения COVID-19, поскольку контактируют с большим количеством работников медицинских организаций Кузбасса, в том числе совершая рабочие поездки в больницы. 28

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Происшествия Пожар в металлическом здании на западе Москвы локализовали Спасатели локализовали пожар в одноэтажном металлическом здании на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. 12

Экономика РБК: поставщик труб для «Газпрома» может стать инвестором ЧТПЗ Основной поставщик труб для "Газпрома" - Загорский трубный завод (ЗТЗ) - может стать инвестором Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).

Наука Спинтроника может лечь в основу высокоскоростного wi-fi Спиновая электроника или «спинтроника», использующая спиновый ток, по словам ученых, может являться не только быстрой, но и эффективной.

Экономика Deutsche Bank и Google станут партнерами в сфере облачных технологий Deutsche Bank сообщил во вторник, 7 июля, что достиг соглашения с Google о сотрудничестве в сфере облачных технологий.

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