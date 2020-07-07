Здоровье

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЧисло случаев заражения коронавирусом в Башкирии достигло 5686

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За сутки в Башкирии выявили 48 новых заболевших коронавирусом. За весь период пандемии в республике зафиксировано 5686 случаев носительства. Как сообщил портал стопкоронавирус.рф, в активной стадии заболевания находятся 2221 человек.
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В Башкирии суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом остаётся на том же уровне, что и последние три недели

UfaTime.ru04:17

Число случаев заражения коронавирусом в Башкирии достигло 5686

Московский Комсомолец04:02
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