По всей России число случаев коронавируса достигло 145 268 на территории 85 регионов страны. За весь период пандемии в РФ вылечились после заражения коронавирусной инфекцией 18 095 человек, скончались в результате болезни 1356 человек. В Москве действует режим самоизоляции для всех жителей.

Общество В Кузбассе продлили режим повышенной готовности Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона. 14

Политика Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым. 1,5K

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Общество 75 новых больных коронавирусом выявили в Тульской области На 4 мая на территории Тульской области коронавирус подтвержден у 1293 человек, из них 156 человек выздоровели, в том числе 14 человек за минувшие сутки. 313

Политика Песков допустил участие Путина в мероприятиях 9 мая Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, но они не будут массовыми. 39

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Общество В Латвии потеряли крупный беспилотник Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS. 290

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Наука Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации. 2

Гаджеты Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.

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Футбол Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей". 1,2K

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Политика Британские СМИ заподозрили Россию в кибератаках ради вакцины от коронавируса Британские университеты и научные организации, работающие над вакциной от коронавирусной инфекции, стали жертвами хакерских атак, пишет The Guardian со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. 32

Экономика Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле» В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство. 9

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