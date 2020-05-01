Коронавирус

РИАМОРИАМОЧисло случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 70 тыс

По всей России число случаев коронавируса достигло 145 268 на территории 85 регионов страны. За весь период пандемии в РФ вылечились после заражения коронавирусной инфекцией 18 095 человек, скончались в результате болезни 1356 человек. В Москве действует режим самоизоляции для всех жителей.
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Число случаев заражения коронавирусом в РФ превысило 145 тысяч

Свободная Пресса05:18

В России число зараженных коронавирусом за сутки превысило 10,5 тыс. человек

Аргументы недели04:09

Штаб: За сутки в РФ подтвердили 10 тыс. 581 случай коронавирусной инфекции, из них 5 тыс. 795 - в Москве

Агентство Москва03:55

Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 70 тыс

РИАМО03:57
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Здоровье

Радий Хабиров боится роста онкологических заболеваний

Освободившиеся койки отдадут больным онкологическими, кардиологическими и другими заболеваниями.
Общественная электронная газета 04:36
21
Общество

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
14
Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,5K
Политика

В Росавиации рассказали о репетиции воздушного парада Победы

В Москве 4 мая состоится репетиция воздушной части парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, информирует Росавиация.
РИА Новости вчера в 18:38
786
Общество

75 новых больных коронавирусом выявили в Тульской области

На 4 мая на территории Тульской области коронавирус подтвержден у 1293 человек, из них 156 человек выздоровели, в том числе 14 человек за минувшие сутки.
Kursk.com 05:20
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Политика

Песков допустил участие Путина в мероприятиях 9 мая

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, но они не будут массовыми.
Известия 08:11
39
Общество

В Крыму рассматривают вопрос введения масочного режима с 12 мая

В Крыму могут ввести обязательный масочный режим с 12 мая. Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.
RT на русском 08:22
82
Общество

60 новых зараженных коронавирусом выявили в Самарской области

По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 05:31
293
Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
29
Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
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Экономика

Дворкович отреагировал на идею раздачи денег населению

Аркадий Дворкович. возглавляющий фонд "Сколково", заявил, что им не поддерживается идея раздачи денег жителям России в условиях кризиса, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 09:05
20
Наука

Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса

Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна вчера в 13:39
2
Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС 02:54
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Игры

В сети появились первые скриншоты игры про Голлума из «Властелина колец»

REGNUM 07:22
10
Гаджеты

Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров

Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews 05:14
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
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Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
1,2K
Гаджеты

На рендерах показан смартфон Nokia 9.3 PureView с подэкранной камерой

Актуальные Новости 01:37
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Культура

Озвучена дата старта второго сезона шоу «Маска»

Городовой 02:50
47
Политика

Британские СМИ заподозрили Россию в кибератаках ради вакцины от коронавируса

Британские университеты и научные организации, работающие над вакциной от коронавирусной инфекции, стали жертвами хакерских атак, пишет The Guardian со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.
Ведомости 06:54
32
Экономика

Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»

В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство.
РБК 07:47
9
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
331
Шоу-бизнес

Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет

Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru 02 мая в 15:40
15
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Музыка

Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

REGNUM 07:38
60
Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов назвал условие формирования стойкого иммунитета к новой коронавирусной инфекции.
Мой Брянск 00:01
406
Общество

С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения

Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
10
Экономика

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06
57
Политика

Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
12
Главное