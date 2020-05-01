Коронавирус
РИАМОЧисло случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 70 тыс
По всей России число случаев коронавируса достигло 145 268 на территории 85 регионов страны. За весь период пандемии в РФ вылечились после заражения коронавирусной инфекцией 18 095 человек, скончались в результате болезни 1356 человек. В Москве действует режим самоизоляции для всех жителей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:17, Ашберн
Здоровье
Радий Хабиров боится роста онкологических заболеваний
Освободившиеся койки отдадут больным онкологическими, кардиологическими и другими заболеваниями.
Общественная электронная газета 04:36
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Политика
В Росавиации рассказали о репетиции воздушного парада Победы
В Москве 4 мая состоится репетиция воздушной части парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, информирует Росавиация.
РИА Новости вчера в 18:38
Общество
75 новых больных коронавирусом выявили в Тульской области
На 4 мая на территории Тульской области коронавирус подтвержден у 1293 человек, из них 156 человек выздоровели, в том числе 14 человек за минувшие сутки.
Kursk.com 05:20
Политика
Песков допустил участие Путина в мероприятиях 9 мая
Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, но они не будут массовыми.
Известия 08:11
Общество
В Крыму рассматривают вопрос введения масочного режима с 12 мая
В Крыму могут ввести обязательный масочный режим с 12 мая. Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.
RT на русском 08:22
Общество
60 новых зараженных коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 05:31
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Экономика
Дворкович отреагировал на идею раздачи денег населению
Аркадий Дворкович. возглавляющий фонд "Сколково", заявил, что им не поддерживается идея раздачи денег жителям России в условиях кризиса, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 09:05
Наука
Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса
Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна вчера в 13:39
Гаджеты
Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews 05:14
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Гаджеты
На рендерах показан смартфон Nokia 9.3 PureView с подэкранной камерой
Актуальные Новости 01:37
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Культура
Озвучена дата старта второго сезона шоу «Маска»
Городовой 02:50
Политика
Британские СМИ заподозрили Россию в кибератаках ради вакцины от коронавируса
Британские университеты и научные организации, работающие над вакциной от коронавирусной инфекции, стали жертвами хакерских атак, пишет The Guardian со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.
Ведомости 06:54
Экономика
Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»
В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство.
РБК 07:47
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru 02 мая в 15:40
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов назвал условие формирования стойкого иммунитета к новой коронавирусной инфекции.
Мой Брянск 00:01
Общество
С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения
Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
Экономика
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06
Политика
Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53