Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЧисло случаев заражения коронавирусом в России достигло 93

В России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Новые цифры назвала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
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Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса.
ТАСС09:21

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Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93

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Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

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Интерфакс08:48

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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