Общество
Lenta.ruЧисло случаев заражения коронавирусом в России превысило 177 тысяч
Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии составило 177 160 в 85 регионах. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. За последние сутки выявлено свыше 11 тысяч новых инфицированных.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Мордовии число случаев коронавируса превысило тысячу, 41 факт за сутки
Вестник Мордовиивчера в 03:55
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 04:55, Ашберн
Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Lenta.ru вчера в 08:28
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 05 мая в 12:27
Общество
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости вчера в 05:55
Политика
КС Молдавии признал неконституционным кредитное соглашение с РФ
Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от России в размере €200 млн.
Известия вчера в 21:16
Общество
В Минпросвещения пока не принято решение о переносе сроков ЕГЭ
Министерство просвещения Российской Федерации пока не принимало решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена.
ТК Звезда 06 мая в 04:53
Общество
Туроператорам разрешат не возвращать деньги за отмененные туры
Законопроект уже внесли в Госдуму Кабмин внес в Госдуму законопроект, который позволяет туроператорам возвращать вместо денег за отмененные поездки сертификаты на будущие путешествия.
АМИТЕЛ 02:15
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Финансы
Это вам за лиру: Турция показала трём зарубежным банкам на дверь
Агентство по банковскому регулированию и надзору Турции (BDDK) запретило трём иностранным банкам операции на финансовом рынке страны, передаёт сегодня, 7 мая, турецкое государственное информагентство Anadolu.
Евразия Daily вчера в 13:22
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Общество
Общее число заболевших COVID-19 в России приблизилось к отметке в 188 тыс. человек
Статистика за 7 мая Накануне, 7 мая, оперштаб сообщал, что в РФ за сутки зарегистрировали 11231 новый случай COVID-19 (суточный прирост составил 6,8%).
Интерфакс 03:32
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Общество
Курортный сезон в Крыму может не состояться
Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что курортный сезон может не состояться.
Деловое.ТВ вчера в 06:47
Политика
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Коммерсантъ 04:27
Политика
Путин рассказал о своей первой работе
Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир".
Газета.Ru 04:10
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 06 мая в 11:42
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 15,69 копейки до 76,72 рубля. Цены на нефть выросли в пятницу.
Вести.Ru 03:23
Экономика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
Происшествия
В Костромской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в Костромской области наличие нового коронавируса подтвердилось ещё у 22 человек — передаёт региональный оперативный штаб по ситуации.
REGNUM 03:09
Шоу-бизнес
Яна Рудковская извинилась за оскорбления девочки из детдома
Гордон напомнила, что на телешоу «Топ Мини Моделс» Яна назвала маленькую модель Зою Кукушкину «умственно отсталой», которая является воспитанницей детского дома.
iReactor вчера в 05:47
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Общество
98 заражённых коронавирусом человек умерли в России за сутки
За сутки в России умерли 98 заражённых коронавирусом человек.
Псковское агентство информации 03:36
Здоровье
Врач 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения СOVID-19
Пациенты поступают в клинику в состоянии различной степени тяжести, тактика их лечения ежедневно обсуждается на консилиумах.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
Автоспорт
В Формуле-1 не исключают полной отмены сезона в 2020 году
Чемпионат вчера в 16:47
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01