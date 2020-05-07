Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии составило 177 160 в 85 регионах. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. За последние сутки выявлено свыше 11 тысяч новых инфицированных.

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 177 тысяч

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