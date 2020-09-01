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Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

В России за сутки выявили 4729 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 000 048. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4729 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1211 (25,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении
.
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ТАСС

Миллион заразившихся коронавирусом. Россия стала четвертой преодолевшей этот порог страной

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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1 миллион

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РБК

Число заразившихся COVID-19 в России превысило 990 тыс. человек

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RT на русском

Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

RT на русском03:32
Интерфакс

Количество случаев коронавируса в России превысило 1 миллион

Интерфакс03:32
Новая газета

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Национальная служба новостей

Число заболевших COVID-19 в России превысило миллион

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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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