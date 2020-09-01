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Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

В России за сутки выявили 4729 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 000 048. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4729 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1211 (25,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении
.
RT на русском03:32
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Рабочий путь (г. Смоленск)

Число заразившихся COVID-19 превысило 6150 человек в Смоленской области

Рабочий путь (г. Смоленск)30 августа в 03:37
RT на русском

Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

RT на русском03:32
ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1 млн

ТАСС03:31
Плюс один +1

Число заразившихся COVID-19 в России превысило 1 млн человек

Плюс один +103:32
РБК

Число заразившихся COVID-19 в России превысило 990 тыс. человек

РБК30 августа в 04:39
Новая газета

Эпидемия без симптомов. Шесть миллионов случаев коронавируса «выпали» из российской статистики? Исследование «Новой»

Новая газета10:10
Московский Комсомолец Калуга

Общее число больных covid-19 в Калужской области превысило 8 тысяч

Московский Комсомолец Калуга29 августа в 12:59

Разработана способная реагировать на боль электронная кожа

Как сообщает ToDay News Ufa, специалистам удалось создать электронную искусственную кожу, которая способна реагировать на боль так же, как настоящая кожа, а это может открыть дверь к лучшему протезированию, более умной робототехнике, а также неинвазивным альтернативам кожным трансплантатам.
ToDay News Ufa12:41

Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
Газета.Ru11:57
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В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

Женева, Швейцария, 1 сентября 2020, 17:26 — REGNUM Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии.
REGNUM10:26
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